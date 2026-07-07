Khẩn trương rà soát, đề xuất phương án bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh trong sự việc ở Tuyên Quang

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 07/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 09/07/2026.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận sự quyết liệt, nghiêm túc và khẩn trương vào cuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang của Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Tuyên Quang.

Để bảo đảm khách quan, công bằng, công khai về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang và toàn quốc, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang với yêu cầu: Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.

Khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi; đề xuất phương án bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh trước 09/7/2026

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của Kỳ thi theo quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành Giáo dục.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, giám sát, tổ chức kỳ thi; có phương án xử lý, khắc phục hậu quả phù hợp, đúng quy định đối với vụ việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 09/7/2026.

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho cơ quan báo chí; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (nếu có); công khai thông tin chính xác, kịp thời, phù hợp, bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không để vụ việc gây hoang mang trong toàn ngành Giáo dục và địa phương.

Làm rõ vi phạm, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sai phạm; sớm công bố chính thức kết quả điều tra để kịp thời có phương án xử lý, khắc phục hậu quả; phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tính công bằng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, bảo đảm các thí sinh đủ điều kiện vẫn kịp thời gian đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/07/2026.

Chấn chỉnh các địa phương, cơ sở giáo dục không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Đồng thời, khẩn trương, rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi...); có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7, kết quả của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang./.