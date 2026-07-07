Hành trình về nguồn, tri ân và lan tỏa trách nhiệm

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATP Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động chính trị, về nguồn và tri ân ý nghĩa. Không chỉ góp phần giáo dục truyền thống Cách mạng, các hoạt động còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác, đồng thời lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh)

Trong khuôn khổ kế hoạch, từ ngày 3 đến 5-7-2026, đoàn công tác gồm toàn thể cán bộ, đảng viên của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức chuyến sinh hoạt chính trị về nguồn và trao đổi kinh nghiệm công tác tại tỉnh Quảng Ninh.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Đền Trần Hưng Đạo thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Thánh Trần Hưng Đạo - vị anh hùng dân tộc, danh tướng kiệt xuất đã có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Hoạt động về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng góp phần giáo dục truyền thống Cách mạng cho cán bộ, Đảng viên

Hoạt động về nguồn cũng là dịp để các cán bộ, Đảng viên ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy, qua đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng, việc tìm về những "địa chỉ đỏ" không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống Cách mạng mà còn góp phần hun đúc bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính, khách quan và công tâm trong thực hiện chức trách được giao.

Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Cũng trong ngày 3-7-2026, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và cầu thị, hai đơn vị đã chia sẻ kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; trao đổi nhiều kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm hiệu quả cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Buổi tọa đàm là dịp để hai đơn vị tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội và Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm

Buổi tọa đàm đã mang lại nhiều thông tin hữu ích, góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa hai đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phối hợp với Công an phường Bạch Mai tổ chức Lễ chào cờ tháng 7 và dâng hương tưởng niệm Đài tưởng niệm Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Hà Nội

Tiếp nối chuỗi hoạt động, sáng 6-7-2026, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội phối hợp với Công an phường Bạch Mai tổ chức Lễ chào cờ tháng 7 và dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Hà Nội.

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị thường xuyên nhưng mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong dịp cả nước hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động về nguồn, tọa đàm, sinh hoạt chính trị của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội được tổ chức trong dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân dịp này, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội đã biểu dương 8 cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong công tác tháng; đồng thời biểu dương 1 cán bộ đạt giải A "Cuộc thi sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân". Việc kịp thời ghi nhận, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu không chỉ tạo động lực thi đua trong đơn vị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu và sự tận tâm trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Theo kế hoạch đã được xây dựng, bên cạnh các hoạt động trên, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội còn tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà 1 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị là thương binh và 9 trường hợp thương binh là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ (dự kiến hoàn thành trước ngày 25-7-2026). Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với những cán bộ, chiến sĩ và gia đình có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của lực lượng Công an nhân dân.

Chuỗi hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị và tăng cường phối hợp công tác của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội

Chuỗi hoạt động được triển khai đồng bộ, gắn kết giữa giáo dục truyền thống, trao đổi nghiệp vụ, thi đua khen thưởng và công tác an sinh đối với đối tượng chính sách đã tạo nên dấu ấn ý nghĩa trong dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội tiếp tục bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, ngoài việc tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, trao đổi kinh nghiệm công tác, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội còn triển khai lễ chào cờ tháng 7, hoạt động dâng hương tưởng niệm, biểu dương cán bộ, chiến sĩ có thành tích, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ là thương binh và thân nhân liệt sĩ, thương binh trong đơn vị. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm đối với các đối tượng chính sách, đồng thời góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh ý nghĩa trong chương trình sinh hoạt chính trị, về nguồn và tri ân của Cơ quan UBKT Đảng ủy CATP Hà Nội: