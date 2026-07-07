Điểm sàn tuyển sinh đại học quân đội 2026: Mức cao nhất 25 điểm

ANTD.VN - Ngày 7/7, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng các trường quân đội năm 2026 với mức dao động 17-25 điểm.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào các trường quân đội năm nay từ 18 đến 25 điểm, đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên.

Trong đó, Học viện Khoa học quân sự là trường có mức điểm sàn cao nhất, yêu cầu thí sinh nữ đạt từ 25 điểm và nam đạt từ 18 điểm mới có thể nộp hồ sơ xét tuyển.

Mức điểm sàn của Học viện Quân y bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định với nhóm ngành sức khỏe năm 2026.

Điểm sàn vào các trường quân đội năm 2026 như sau:

Năm nay là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Thí sinh làm bài trực tiếp trên máy tính, được chấm điểm tự động và biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi hoặc hết thời gian làm bài.

Kết quả bài thi sẽ được các trường quân đội sử dụng xét tuyển cùng với các phương thức khác như xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM.

Năm 2026, Bộ Quốc phòng giao 23 trường quân đội tuyển sinh hơn 5.400 chỉ tiêu, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.