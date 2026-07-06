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Chính trị - Xã hội

Đoàn CNCH của Việt Nam được Venezuela trao Huy chương "Anh hùng Venezuela"

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P.V

ANTD.VN - Sáng 6/7 (giờ địa phương), thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela, Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống kiêm Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và Huy chương hạng Nhì cho các thành viên trong đoàn.

Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận tinh thần dũng cảm, sự cống hiến và những đóng góp của lực lượng Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất tại Venezuela.

Đến ngày làm việc thứ 6 tại hiện trường, khi thảm họa đã xảy ra hơn 10 ngày, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường làm nhiệm vụ trong điều kiện môi trường ô nhiễm, nguy hiểm. Với quyết tâm cao, đoàn tiếp tục chia nhiều mũi tìm kiếm, chạy đua với thời gian để đưa thêm các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đến nay, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã đưa thi thể 57 nạn nhân ra ngoài, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương di dời và trao trả nhiều tài sản.

Theo Video: Bộ Công an

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