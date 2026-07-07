Đổi mới tư duy, hành động đưa xã Nội Bài trở thành động lực phát triển mới ở cửa ngõ Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 7-7-2026, Đảng bộ xã Nội Bài (Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng Đảng lần thứ Sáu năm 2026. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đổi mới tư duy để mô hình chính quyền hai cấp vận hành thực chất

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nội Bài đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả quản trị cơ sở. Trên tinh thần, trách nhiệm đổi mới tư duy, hành động quyết liệt đưa xã trở thành động lực phát triển mới ở cửa ngõ Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nhìn lại chặng đường đầu tiên triển khai mô hình tổ chức mới, nhận diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại cần sớm khắc phục để tạo nền tảng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nội Bài đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, từng bước đưa bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định. Nổi bật là việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thực hiện cơ chế phối hợp trên bốn trục, phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ", đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển các mô hình hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao khen thưởng cho đồng chí Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài và tập thể, cá nhân lãnh đạo xã Nội Bài

Để phát huy hơn nữa hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo, quyết tâm xây dựng Nội Bài trở thành địa bàn hiện đại, văn minh, an toàn, xứng tầm cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Theo đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội, việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sắp xếp lại bộ máy mà còn là cuộc cải cách sâu rộng về phương thức quản trị, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phân định rõ trách nhiệm và phục vụ người dân tốt hơn. Sau một năm triển khai, thực tiễn đã chứng minh đây là hướng đi đúng, song yêu cầu đặt ra hiện nay là mô hình phải tiếp tục vận hành thực chất, đồng bộ và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá.

“Đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt khi gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các tuyến giao thông huyết mạch và không gian phát triển mới của Thủ đô. Sau khi hợp nhất năm xã, địa phương có nhiều dư địa phát triển về thương mại, dịch vụ, logistics nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn trong quản trị đất đai, quy hoạch, đầu tư hạ tầng, giải quyết hồ sơ tồn đọng và bảo đảm an ninh trật tự. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền phải phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, bám sát cơ sở, sát dân, sát việc và chịu trách nhiệm đến cùng đối với từng nhiệm vụ được giao”- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực cán bộ

Bên cạnh những kết quả tích cực, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần tập trung khắc phục như tiến độ xử lý một số hồ sơ đất đai, giải phóng mặt bằng còn chậm; việc phối hợp giữa các đơn vị vẫn gặp khó khăn do hoạt động phân tán tại nhiều trụ sở; chất lượng một số lĩnh vực quản lý nhà nước chưa đồng đều; vẫn còn những "điểm nghẽn" liên quan đến môi trường, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm cần được giải quyết quyết liệt hơn.

Từ thực tiễn đó, đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Đảng ủy, chính quyền xã Nội Bài tập trung thực hiện đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức bộ máy; phát triển kinh tế - xã hội gắn với lợi thế cửa ngõ hàng không; giải quyết dứt điểm năm "điểm nghẽn" của thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; mọi nhiệm vụ đều phải được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, tiến độ cụ thể và người chịu trách nhiệm cụ thể. Quan trọng hơn cả, hiệu quả công việc phải được đo bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nội Bài trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Khẳng định Nội Bài đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Nội Bài trở thành địa bàn hiện đại, văn minh, an toàn, phát triển bền vững, xứng đáng là cửa ngõ quan trọng của Thủ đô.