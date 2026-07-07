Mưa lớn tại nhiều địa phương, một người tử vong

ANTD.VN -Trong 2 ngày (5 và 6/7), địa bàn toàn tỉnh Lai Châu có mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Cụ thể, mưa lũ khiến bà Sùng Thị Sì, sinh năm 1981, trú tại bản Pú Đao, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, tử vong do bị lũ cuốn khi đi qua suối tại xã Lê Lợi.

Ngoài ra, hơn 10 nhà dân thuộc các xã: Than Uyên, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Pu Sam Cáp và Tủa Sín Chải bị ngập nước, sạt lở đất ảnh hưởng.

Cùng với đó, hơn 200ha lúa, hoa màu tại các xã: Mường Mô, Than Uyên, Nậm Sỏ, Pu Sam Cáp bị ngập úng, vùi lấp. Nhiều tuyến đường Quốc lộ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ…

Tại tỉnh Điện Biên, tính từ 20h00 ngày 05/7 đến 14h00 ngày 06/7, nhiều xã tại tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, sạt lở đất.

Về Nhà ở, 04 căn nhà bị sạt lở; 04 căn nhà phải di dời khẩn cấp người và tài sản; 8 nhà ở có nguy cơ bị thiệt hại. Cùng nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Tại tỉnh Sơn La, từ 07h00 ngày 05/7 đến 07 giờ ngày 06/7/2026, địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tuy không có thiệt hại về người nhưng 8 căn nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Hàng tấn cá cùng gia súc, gia cầm của người dân bị chết và cuốn trôi. Nhiều ha lúa và hoa màu bị ngập, bồi lấp...

Hiện các địa phương đang tập trung lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại thiên tai.