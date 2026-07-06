Cứu hộ Việt Nam - Điểm tựa lòng tin cho người dân bản địa

ANTD.VN - Tại tâm chấn La Guaira (Venezuela), cuộc đua giành giật sự sống sau thảm họa động đất kép diễn ra nghẹt thở. Trong nỗ lực cứu nạn, cứu hộ của quốc tế, Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Việt Nam trở thành điểm tựa lòng tin cho người dân bản địa.

Mệnh lệnh từ trái tim

Tại tâm chấn thảm họa, lực lượng Công an, Quân đội đã hiệp đồng tác chiến, với mệnh lệnh vang lên từ trái tim: Cứu người. Len lỏi giữa những khối bê tông đổ nát khổng lồ, bất chấp hiểm nguy rình rập từ các dư chấn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an và Quân đội Việt Nam đã chắt chiu từng tia hy vọng sống dù là mong manh nhất cho các nạn nhân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an- Quân đội sát cánh, hiệp đồng tác chiến cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ cần một tín hiệu nghi vấn có người mắc kẹt, tổ chỉ huy hiện trường lập tức phát lệnh. Những mệnh lệnh ngắn gọn truyền đi liên tục giữa các mũi công tác. Không có chỗ cho những cuộc họp kéo dài. Chưa đầy năm phút hội ý chớp nhoáng tại thực địa, các tổ nghiệp vụ tinh nhuệ đã lao ngay vào trận địa cứu hộ.

Trước những khối bê tông hàng chục tấn nằm đè lên nhau như những chiếc bẫy, ý chí của những người lính không hề lay chuyển. Các mũi công tác phối hợp thuần thục, lách qua từng khe hở, dọn từng mảnh đổ vỡ. Bằng những công cụ cầm tay chuyên dụng kết hợp cùng đôi bàn tay trần, họ kiên trì bóc tách từng lớp đổ nát để mở đường tiếp cận những nạn nhân bị vùi lấp sâu bên trong.

Những khối bê tông hàng chục tấn nằm đè lên nhau như những chiếc bẫy.

Giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ấy, sự kết nối giữa những cán bộ, chiến sĩ lại được sưởi ấm bằng những điều vô cùng giản dị. Trong cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian, họ chia sẻ, thấu hiểu đến từng bước chân, từng ánh mắt, từng hành động để công tác cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

Những kết quả đó chính là quả ngọt của hàng nghìn giờ đồng cam cộng khổ, cùng huấn luyện, diễn tập và từng “chung lưng đấu cật” trong các chiến dịch cứu hộ cứu nạn cả ở trong nước lẫn quốc tế của các tổ công tác. Các cán bộ, chiến sĩ sẻ chia nhau từng ngụm nước, cùng đối mặt với hiểm nguy từ những cấu kiện có thể sập xuống bất cứ lúc nào, bởi họ tự hiểu: Bến đỗ cuối cùng của mọi hành động chính là tính mạng của nhân dân.

Giữa tâm điểm của thảm họa, hai lực lượng Công an, Quân đội hiệp đồng trong mọi tình huống.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong mọi tình huống

Vượt qua khoảng cách nửa vòng trái đất, những ngày qua, hoạt động cứu hộ, cứu nạn của lực lượng Công an và Quân đội Việt Nam tại Venezuela đã khắc họa sinh động hình ảnh lực lượng vũ trang Việt Nam chính quy, tinh nhuệ; sẵn sàng cho các nhiệm vụ quốc tế...

Lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela đã thể hiện ý chí, quyết tâm cao độ cùng khả năng phản ứng, tác nghiệp cực kỳ nhanh chóng. Tất cả đều nỗ lực hành động vì sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Phó Trưởng đoàn Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Trên mặt trận không tiếng súng này, mỗi một nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát an toàn là một lần cả đội vỡ oà trong cảm xúc không nói được bằng lời, điều đó góp phần xoa dịu nỗi đau thương tột cùng mà người dân nước bạn đang phải gánh chịu.

Cùng với sự đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, việc tác chiến độc lập, từng thế mạnh của mỗi lực lượng đã được phát huy và chia sẻ trực tiếp tại hiện trường để nâng cao năng lực chỉ huy, ứng phó linh hoạt với các tình huống phức tạp ở thực địa. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng), Trưởng đoàn Đoàn CNCH Việt Nam

Giữa màu xám xịt, lạnh lẽo của những khu phố hoang tàn, sắc áo của Đoàn công tác Việt Nam vẫn luôn xuất hiện. Những cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn sẵn sàng dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất để giành lại sự sống, vì sự bình yên của bạn bè quốc tế.

Tại tâm chấn thảm hoạ, những người dân Venezuela đã nghẹn ngào trong nước mắt, bày tỏ: “Cảm ơn các bạn đã đến đây giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng các bạn! Cảm ơn các bạn rất nhiều!”.