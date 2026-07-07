Cả nước có bao nhiêu cơ sở có thể kiểm nghiệm chất Vàng O với quả sầu riêng?

ANTD.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố danh sách 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu.

Theo đó, cả nước hiện có 37 cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp nhận, trong đó 30 cơ sở được công nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và 31 cơ sở được công nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O đối với quả tươi xuất khẩu, chủ yếu là mặt hàng sầu riêng và mít.

Các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại bốn khu vực.

Cụ thể, vùng Đồng bằng sông Hồng có 8 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Quảng Ninh và 7 cơ sở tại Hà Nội.

Việt Nam đã có 31 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải Quan Trung Quốc công nhận được kiểm nghiệm chất Vàng O trong trái cây tươi

Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên có 4 cơ sở, phân bố tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.

Vùng Đông Nam bộ có số lượng lớn nhất với 15 cơ sở, đều đặt tại TP.HCM.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 10 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Đồng Tháp, 8 cơ sở tại TP Cần Thơ và 1 cơ sở tại tỉnh Cà Mau.

Danh sách các cơ sở cụ thể gồm:

Danh sách bao gồm nhiều đơn vị kiểm nghiệm, phân tích và chứng nhận chất lượng đã tham gia phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản như các Trung tâm chất lượng, chế biến và phát triển thị trường vùng; Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia; cùng nhiều doanh nghiệp kiểm nghiệm trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam.