Người dân "chấm điểm" cán bộ phục vụ thủ tục hành chính

ANTD.VN - Khi thực hiện thủ tục hành chính tại Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR đặt tại bàn tiếp dân để đánh giá trực tiếp thái độ, tác phong phục vụ của cán bộ, chiến sĩ. Mô hình đổi mới này đang mang lại những phản hồi tích cực.

Người dân thực hiện quét mã QR để đánh giá mức độ hài lòng ngay tại bàn tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Công an xã Quảng Bị (Hà Nội)

Ngay tại điểm tiếp dân phục vụ thủ tục hành chính ở xã Quảng Bị (Hà Nội), chiếc mã QR "Chấm điểm công vụ" được bố trí vừa vặn tầm mắt của công dân đến làm việc. Không rườm rà giấy tờ, cũng không cần ký tá, người dân chỉ mất vài mươi giây quét mã ngay sau khi nhận kết quả để trực tiếp biểu dương hoặc góp ý cho cán bộ.

​Mô hình "Quét mã QR - Chấm điểm công vụ" tại trụ sơ tiếp công dân vừa được tổ chức triển khai cụ thể. Đây là giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" và Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

​Việc áp dụng công nghệ vào giám sát công vụ tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ. Bản chất của mô hình là trao quyền giám sát trực tiếp cho công dân. Mọi dữ liệu đánh giá từ máy điện thoại của người dân sẽ truyền thẳng về hệ thống quản lý và được bảo mật hoàn toàn. Nhờ đó, ban chỉ huy đơn vị có thể nắm bắt chính xác tinh thần trách nhiệm, tác phong giao tiếp ứng xử, cũng như thời gian giải quyết công việc của từng cán bộ để kịp thời chấn chỉnh hoặc biểu dương.

​Hệ thống khảo sát thiết lập các tiêu chí rất sát sườn, tập trung vào mức độ hài lòng chung của người dân đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng làm công tác tiếp dân. Việc chấm điểm diễn ra nhanh chóng, loại bỏ hoàn toàn tâm lý e dè của người dân khi đưa ra những nhận xét thẳng thắn.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Trưởng Công an xã Quảng Bị nhấn mạnh, việc đưa mã QR vào điểm tiếp dân không đơn thuần là giải pháp công nghệ, mà là cách thức trao quyền giám sát thực chất cho công dân.

Mục tiêu cốt lõi là đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, dịch chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ nhân dân. Mọi dữ liệu đánh giá từ máy điện thoại của người dân sẽ truyền thẳng về hệ thống quản lý và được bảo mật hoàn toàn.

Nhờ kênh tiếp nhận thông tin khách quan này, chỉ huy đơn vị có thể nắm bắt chính xác tinh thần trách nhiệm, tác phong giao tiếp ứng xử, cũng như thời gian giải quyết công việc của từng cán bộ để kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc hoặc biểu dương gương tốt.

​Là người trực tiếp phụ trách hướng dẫn vận hành hệ thống, Đại úy Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Chi đoàn Công an xã cho biết, để mô hình đi vào đời sống một cách thực chất, không hình thức, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã được tập huấn kỹ lưỡng.

Tại buổi triển khai, từng chiến sĩ đã trực tiếp quét mã, thực hành các bước nhập dữ liệu giả định trên thiết bị di động. Yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ làm công tác tiếp dân phải thuộc lòng quy trình vận hành kỹ thuật, từ đó sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thao tác thuận tiện và chính xác nhất khi đến liên hệ công tác.

​Sự hiện diện của chiếc mã QR tại điểm tiếp dân ngoại thành Hà Nội không chỉ là công cụ công nghệ, mà đang trở thành thước đo vô hình thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ tự rèn luyện ý thức, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tụy ngay từ những giao tiếp thường nhật với nhân dân.