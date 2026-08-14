"Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026" mở không gian cho những góc nhìn mới

ANTD.VN - Liên hoan Phim Điện ảnh Trẻ 2026 hướng tới trở thành điểm gặp gỡ của những gương mặt mới với điện ảnh chuyên nghiệp, thông qua các hoạt động trình chiếu, chợ dự án và trao đổi chuyên môn, với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng.

Với chủ đề “Tự do – mở khung hình – phóng tầm mắt”, Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026 (HCMC Youth CineFest) hướng tới tạo dựng một không gian dành cho các tác giả trẻ, nơi những góc nhìn riêng có cơ hội được thể hiện và tiếp cận gần hơn với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp. Liên hoan dự kiến diễn ra tại TP.HCM từ ngày 26 đến 30-9-2026, gồm hai hạng mục phim ngắn và phim tài liệu cùng nhiều hoạt động trình chiếu, kết nối dự án và trao đổi chuyên môn.

Liên hoan được tổ chức nhân dịp đánh dấu 50 năm đào tạo của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, với sự phối hợp của UNESCO tại Việt Nam. Bên cạnh hai hạng mục chính, chương trình dự kiến có tuần lễ trình chiếu tại hệ thống rạp CGV, chợ dự án kết nối với các quỹ đầu tư cùng các buổi tọa đàm, trao đổi chuyên môn.

Lễ công bố Liên hoan Phim Điện ảnh Trẻ 2026 (HCMC Youth CineFest) chính thức khởi động tại Nhà hát Thế giới trẻ, mở ra không gian tự do sáng tạo và bứt phá cho các nhà làm phim trẻ

Điểm đáng chú ý là cách Liên hoan mở rộng không gian hoạt động từ tác phẩm hoàn chỉnh sang quá trình phát triển dự án. Với các nhà làm phim trẻ, cơ hội đưa tác phẩm tới khán giả tại rạp là một bước cọ xát khác với việc chỉ trình chiếu trong phạm vi trường học hoặc các nhóm làm phim độc lập. Trong khi đó, chợ dự án có thể tạo điều kiện để những ý tưởng còn đang được phát triển tiếp cận các nguồn lực của ngành.

Hai hạng mục phim ngắn và phim tài liệu cũng tạo ra những không gian khác nhau để người trẻ thể hiện cách nhìn. Theo đó, hạng mục phim ngắn cho phép tác giả thử nghiệm với hình thức, cấu trúc và cách kể chuyện trong một dung lượng giới hạn. Còn ở hạng mục phim tài liệu, người làm phim có thêm cơ hội quan sát đời sống, tìm kiếm chất liệu từ thực tế và thể hiện cách tiếp cận riêng đối với con người, sự kiện hay những vấn đề xung quanh.

Nguyễn Hoài Phương Anh, đương kim "Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025" đồng hành cùng Liên hoan

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận thiết bị và công cụ làm phim, việc tạo ra một tác phẩm trở nên thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, từ một ý tưởng đến một bộ phim có khả năng tiếp cận khán giả vẫn là một hành trình đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và sự kết nối. Vì vậy, các hoạt động trình chiếu, tọa đàm hay chợ dự án không chỉ mang tính bổ trợ mà còn tạo ra môi trường để những người làm phim trẻ hiểu thêm về cách một tác phẩm được đưa vào đời sống điện ảnh.

Liên hoan diễn ra nhân dấu mốc 50 năm đào tạo của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tạo thêm ý nghĩa cho hoạt động này. Tiền thân của trường gồm trường Nghệ thuật Sân khấu II, thành lập năm 1976 và trường Điện ảnh Việt Nam tại TP.HCM, thành lập năm 1977. Qua quá trình đào tạo, nhà trường đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn. Đại diện ban tổ chức cho biết, Liên hoan năm nay có sự đồng hành của Hệ thống trườn quốc tế Việt Nam IVS với vai trò đối tác chiến lược. Việc một hệ thống trường phổ thông nội trú đồng hành cùng một liên hoan phim chuyên nghiệp được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để học sinh tiếp cận thực tế với hệ sinh thái sáng tạo, qua đó mở rộng trải nghiệm ngoài môi trường lớp học.

NSƯT Kim Tuyến, NSƯT Hạnh Thúy và Hoa hậu Phương Anh tại sự kiện công bố Liên hoan

Theo đại diện IVS, việc học sinh được tiếp cận với các hoạt động sáng tạo như điện ảnh có thể giúp rèn luyện tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và sự kiên trì trong quá trình biến một ý tưởng thành sản phẩm. Trước đó, IVS từng đồng hành cùng dự án điện ảnh “Sức bật trái tim” của đạo diễn Khoa Nguyễn. Trong quá trình thực hiện dự án, học sinh của trường có cơ hội trải nghiệm môi trường làm phim. Bộ phim dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.

Phía ban tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, trọng tâm của HCMC Youth CineFest vẫn nằm ở các tác phẩm và những người làm phim trẻ. Với nhóm tác giả này, một sân chơi điện ảnh không chỉ được đo bằng giá trị giải thưởng mà còn ở cơ hội đưa tác phẩm đến với công chúng, gặp gỡ những người hoạt động trong ngành và tìm kiếm hướng phát triển tiếp theo.

Êkip thực hiện dự án điện ảnh "Sức bật trái tim" - bộ phim truyền tải thông điệp cổ vũ người trẻ dám dấn thân và trưởng thành, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026

Ở góc độ đó, chợ dự án và các hoạt động trao đổi chuyên môn là những điểm đáng chú ý của Liên hoan. Nếu một cuộc thi giúp tác giả nhìn lại giá trị của tác phẩm thông qua sự đánh giá, thì quá trình kết nối và trao đổi có thể giúp họ hình dung rõ hơn về con đường từ một ý tưởng đến sản phẩm điện ảnh hoàn chỉnh.

Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026 có tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động trình chiếu, chợ dự án và tọa đàm chuyên môn, hướng tới việc mở thêm không gian để các tác giả trẻ thể hiện góc nhìn và từng bước tiếp cận đời sống điện ảnh chuyên nghiệp.