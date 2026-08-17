613 thí sinh Hà Nội được duyệt trúng tuyển bổ sung lớp 10 công lập

Trường THPT Đặng Trần Đức mới được giao chỉ tiêu tuyển sinh ngày 10- 8-2026

Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội chiều 17/8, căn cứ danh sách đăng ký xét tuyển và đề xuất của Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Đặng Trần Đức tại Công văn số 03/TTr-THPĐTĐ ngày 17/8/2026; Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 17/8/2026 của Hội đồng thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Trường THPT Đặng Trần Đức với tổng số 613 em.

Thí sinh trúng tuyển có mức điểm đầu vào từ 19,25 trở lên, trong đó có thí sinh có kết quả thi lớp 10 cao nhất lên tới 24,5 điểm.

Trước đó, ngày 10/8, Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027, với 540 chỉ tiêu dành cho những học sinh đủ điều kiện nhưng chưa trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Theo đó, đối tượng được đăng ký xét tuyển là học sinh đã tham dự Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Sau 6 ngày mở cổng đăng ký xét tuyển, trường THPT Đặng Trần Đức đã xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp với 613 học sinh đủ điều kiện trúng tuyển, nhiều hơn so với chỉ tiêu ban đầu 73 em.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý đối với các Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại Trường THPT Đặng Trần Đức từ 8h00 ngày 18/8/2026 đến 17h00 ngày 22/8/2026 (trong giờ hành chính). Địa điểm nộp hồ sơ nhập học: Ngõ 2 Nam Dư, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

Năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã có trên 80% học sinh tốt nghiệp THCS được vào học lớp 10 các trường công lập toàn thành phố.