Chủ tịch FED nêu quan điểm nếu lạm phát tiếp tục tăng

ANTD.VN - Ông Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), nói cơ quan này sẽ có “việc phải làm” nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao.

Ông Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh: Politico

Ông Kevin Warsh phát biểu như trên vào hôm 28-8 tại Hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế Jackson Hole ở bang Wyoming, Mỹ. Đây là hội nghị thường niên, quy tụ các lãnh đạo ngân hàng trung ương và nhà hoạch định chính sách kinh tế từ nhiều nước trên thế giới.

Tại cuộc họp, Chủ tịch FED nêu quan điểm: “Chúng ta phải chắc chắn rằng lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu một cách rõ ràng và với tốc độ phù hợp. Nếu không, chúng ta vẫn còn việc phải làm. Đó là nhiệm vụ, là trách nhiệm phải thực hiện”.

Chủ tịch Warsh cho biết FED không loại trừ khả năng nâng lãi suất. Ông nói rằng lạm phát hiện vượt mục tiêu 2%, vì vậy “vấn đề cần tập trung nhất vào lúc này chính là giá cả”.

Chủ tịch FED cũng nói rằng ông “ấn tượng” trước diễn biến chung của kinh tế Mỹ, đồng thời cho rằng chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh và thị trường lao động rất ổn định.

Tuy nhiên, ông nhắc lại sự dè dặt lâu nay với việc đưa ra định hướng chính sách sớm. Ông nói: “Việc chia sẻ quá chi tiết thảo luận chính sách cũng như cam kết quá mức về các quyết định tương lai có thể định hướng sai cho thị trường, doanh nghiệp và hộ gia đình”. Theo ông, cách làm này “đã kéo dài hơn mức cần thiết”.

Phát biểu cứng rắn của Chủ tịch FED về lạm phát đã khiến giới đầu tư bán đồng yên và mua USD. Tại thị trường New York, đồng yên có lúc tụt xuống mức 160 yên đổi 1USD. Đây là lần đầu tiên đồng yên xuống mức dưới 160,5 yên kể từ tháng trước, thời điểm Tokyo và Washington can thiệp để hỗ trợ đồng yên.