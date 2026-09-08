Bị thu giữ loạt nhà đất, Địa ốc Hoàng Quân còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền?

ANTD.VN - Dù nợ phải trả của Địa ốc Hoàng Quân có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu năm nay, tuy nhiên, việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với HDBank cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thu xếp dòng tiền.

Bị ngân hàng “siết nợ” hàng loạt bất động sản

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – mã chứng khoán: HDB) đã ban hành quyết định về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC).

Theo quyết định, HDBank thực hiện thu giữ tài sản do Hoàng Quân phát sinh dư nợ quá hạn. Các khoản cấp tín dụng liên quan được ký trong năm 2024.

Danh mục tài sản bảo đảm gồm 26 thửa đất, tập trung tại quận 8 và quận 9 TP.HCM cùng với toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích liên quan đến việc đầu tư, phát triển, khai thác và tiêu thụ sản phẩm đối với 67 căn hộ tại dự án Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM (theo địa giới hành chính cũ).

Thời gian thu giữ được ấn định vào ngày 25/9/2026 đến khi Địa ốc Hoàng Quân tất toán khoản nợ.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân được biết đến là một trong những “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam với hàng loạt dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.

Doanh nghiệp được biết đến với chuỗi dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu HQC trải dài từ TP.HCM đến các tỉnh phía Nam như: HQC Plaza (Bình Chánh, TP.HCM), HQC Hóc Môn (TP.HCM), HQC Hồ Học Lãm (Bình Tân, TP.HCM), HQC Nha Trang (Khánh Hòa), HQC Bình Minh (Vĩnh Long), HQC Phú Tài (Bình Thuận)… và nhiều dự án khu công nghiệp, khu đô thị khác.

Địa ốc Hoàng Quân được biết đến là một trong những "ông lớn" nhà ở xã hội tại TP.HCM và miền Nam

Về sức khỏe tài chính, theo báo cáo tài chính bán niên, tổng tài sản của Địa ốc Hoàng Quân tại 30/06/2026 đạt 9.000,86 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 0,3% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tiền mặt của doanh nghiệp tương đối mỏng, chỉ khoảng 22,5 tỷ đồng; trong khi phần lớn tài sản vẫn nằm ở các khoản phải thu và hàng tồn kho (chiếm tổng cộng hơn 52% tổng tài sản).

Về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 5.140 tỷ đồng (chiếm 57% tổng tài sản), trong đó các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 3.208 tỷ đồng và hàng tồn kho là 1.486,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm, nhưng khó khăn trong thu xếp tài chính

Liên quan đến các khoản nợ, báo cáo tài chính cho thấy áp lực nợ của Địa ốc Hoàng Quân giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2026. Trong đó, tổng số nợ phải trả tại ngày 30/06/2026 là hơn 3.024 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm gần 14%. Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản giảm từ 39,11% (đầu năm) xuống 33,60%. Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu giảm từ 0,64 lần xuống 0,51 lần.

Về cơ cấu nợ phải trả, nợ ngắn hạn chiếm gần 87%, tương đương 2.630 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,45% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 933 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 856,5 tỷ đồng (tăng 18,83% so với mức 720,83 tỷ đồng đầu năm)…

Nợ dài hạn của doanh nghiệp 394,45 tỷ đồng, giảm gần 50% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn 270,6 tỷ đồng, giảm rất mạnh hơn 47% so với số đầu năm. Người mua trả tiền trước dài hạn phát sinh mới 99.

Như vậy, cơ cấu nợ của HQC có xu hướng dịch chuyển từ vay dài hạn sang vay ngắn hạn. Tổng dư nợ vay tài chính (ngắn hạn + dài hạn) tại Địa ốc Hoàng Quân tại cuối quý II là hơn 1.127 tỷ đồng, giảm gần 8,5% so với đầu năm.

Số nợ vay tài chính của doanh nghiệp này chủ yếu là nợ Ngân hàng HDBank. Trong đó, đáng chú ý là hàng loạt hợp đồng tín dụng vay tại HDBank.

Cụ thể, theo thuyết minh các khoản nợ, HQC đã vay HDBank – Chi nhánh Cộng Hòa số tiền 920 tỷ đồng từ cuối tháng 9/2023, thời hạn 48 tháng với lãi suất 11,0 – 11,5%/năm.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm của dự án "Chung cư nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City) tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 14, Khu phố 2, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh;

Cùng với đó là khoản phải thu phát sinh từ việc khai thác, tiêu thụ 224 căn hộ tại Dự án này và toàn bộ cổ phần của các cổ đông đang nắm giữ (tối thiểu 102 triệu cổ phần) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Phố Vàng.

Một hợp đồng tín dụng khác ký ngày 6/2/2024 với số tiền vay 243 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Tân Hương. Thời hạn vay 48 tháng, lãi suất 11%/năm.

Ngoài ra, Địa ốc Hoàng Quân còn 2 khoản nợ theo các hợp đồng tín dụng ký vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2024, với mục đích vay là góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Phát triển nhà Bảo Linh, với tổng giá trị hợp đồng là 131 và 180 tỷ đồng. Thời hạn vay là 24 tháng, lãi suất 13,5%. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có khoản nợ ngắn hạn khác tại HDBank với số nợ hơn 17 tỷ đồng.

Tại cuối quý II, tổng vay dài hạn ngân hàng của doanh nghiệp này còn 877,7 tỷ đồng; trong đó có 609 tỷ đồng nợ từ 1 năm trở xuống và 268,7 tỷ đồng nợ từ 1 – 5 năm.

Dù nợ phải trả giảm, song việc HQC vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với HDBank cho thấy doanh nghiệp này đang gặp khó khăn trong thu xếp dòng tiền.