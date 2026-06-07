Công Phượng mong "nụ cười sẽ lại xuất hiện"

ANTD.VN - Tiền đạo 31 tuổi có những chia sẻ đầu tiên khi cùng CLB Đồng Nai giành chức vô địch giải hạng Nhất 2025/26 và trở lại đấu trường V-League sau thời gian dài chờ đợi.

Giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 chính thức khép lại sau vòng 22, đánh dấu màn đăng quang của CLB Đồng Nai. Trong đó, Công Phượng là cái tên được chú ý nhiều nhất.

Mùa trước, CLB Đồng Nai đặt quyết tâm cao cho mục tiêu thăng hạng V-League khi đưa về ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam - Nguyễn Công Phượng, cùng dàn cầu thủ chất lượng.

Thế nhưng ở trận play-off cuối mùa, CLB Đồng Nai (tên cũ là Bình Phước) đã thua đau CLB Đà Nẵng 0-2, trong đó pha sút hỏng 11m của Công Phượng được xem là bước ngoặt.

Công Phượng trải lòng sau khi đoạt chiếc cúp vô địch quốc nội đầu tiên, trong màu áo CLB Đồng Nai

Hình ảnh trận thua đáng buồn mùa trước nay được Công Phượng đăng kèm bức ảnh cùng ông bầu đội bóng ăn mừng tấm vé thăng hạng mùa này, kèm theo những lời chia sẻ xúc động.

"Hành trình hai năm tại Hạng Nhất đã xong! Mục tiêu đã đạt được. Hình ảnh trái ngược giữa hai mùa giải. Dù kết quả có đến muộn nhưng hành trình cố gắng luôn tồn tại và nó sẽ luôn tồn tại ở đó", Công Phượng khẳng định.

Theo tiền đạo sinh 1995, "không một hành trình nào mà dễ dàng cả", bởi luôn có những gian nan nhưng với sự tận tâm, sự cống hiến và khát vọng may mắn kết quả sẽ tới.

Công Phượng cùng các đồng đội hứng khởi trở lại chinh phục V-League từ mùa tới

"Phía trước là một hành trình dài, khát vọng chiến thắng lớn hơn... Mong rằng nụ cười sẽ lại xuất hiện tiếp tục trên con đường chinh phục thử thách", Công Phượng bày tỏ và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng.

Công Phượng từng được xem là tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam trong gần 2 thập kỷ qua, sớm nổi danh trong màu áo U19 Việt Nam, rồi U23 Việt Nam giành á quân châu Á 2018, bên cạnh kỷ lục xuất ngoại. Còn tại đấu trường quốc nội, ở tuổi 31, anh mới có chiếc cúp đầu tiên ở giải hạng Nhất.

Riêng với V-League, dù được HAGL đôn lên đá chính khi mới 20 tuổi, các đồng đội cùng trang lứa như Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy đã tận hưởng vinh quang, song chức vô địch vẫn là giấc mơ với tiền đạo xứ Nghệ.

Mùa tới, giấc mơ sẽ một lần nữa được Công Phượng thắp lại trong màu áo tân binh Đồng Nai.