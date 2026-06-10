Vượt sóng gió, vượt giới hạn tại Lý Sơn Cross Island 2026 - giải bơi vượt biển khắc nghiệt nhất Việt Nam

ANTD.VN - Ngày 7-6-2026 vừa qua, gần 800 vận động viên đến từ 18 quốc gia đã vượt qua những con sóng trong mùa giải thứ tư liên tiếp của giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island, không chỉ để tranh tài, mà để được sống trọn vẹn giữa lòng biển cả.

Có những cuộc đua mà chiến thắng không phải là điều duy nhất người ta mang về. Lý Sơn Cross Island 2026 là một trong số đó.

Sáng sớm ngày thi đấu chính thức, bên khu vực cổng Tò Vò thuộc đảo Lớn đặc khu Lý Sơn đã chật kín người. Gần 800 vận động viên từ 18 quốc gia, với nhiều lứa tuổi lặng lẽ chuẩn bị cho cự ly 5km vượt đại dương. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió, và nhịp thở của những người sắp lao mình vào một cuộc hành trình mà ngay cả những người đã có nhiều kinh nghiệm bơi biển vẫn không thể đoán định điều gì đang chờ phía trước.

Các vận động viên xuất phát chinh phục cự li 5km "khắc nghiệt" nhất của Lý Sơn Cross Island

Màu xanh không tên

Mùa hè, Lý Sơn hiện ra như một bức họa mà tạo hóa vẽ bằng ngàn sắc xanh. Ven bờ là màu xanh lá mạ non tơ. Ra một chút là xanh ngọc — loại màu chỉ có thể thấy khi ánh nắng xiên qua những rạn san hô nằm nông dưới đáy. Ra xa hơn nữa, màu biển chuyển dần sang xanh thẳm, thứ xanh của vực sâu và của những giấc mơ chưa chạm tới.

Nhưng vẻ đẹp thật sự của Lý Sơn không phải thứ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Nó chỉ hiện ra khi người ta thực sự chìm vào trong lòng nó, khi từng nhịp thở trở nên có chủ ý hơn, khi tai nghe rõ tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền bảo vệ an toàn từ xa, khi dưới lớp kính bơi là cả một thế giới khác đang trôi qua trong im lặng.

Lý Sơn của đa dạng sắc xanh trong buổi bình minh của ngày thi đấu

Dưới làn nước trong vắt ấy, những rạn san hô hiện lên như những khu vườn đang bung nở giữa đại dương. Từng đàn cá nhỏ lấp lánh bơi qua trong những vệt nắng xuyên nước, thản nhiên như thể sự hiện diện của hàng trăm con người đang khuấy động mặt biển là điều hết sức bình thường.

Bài toán của dòng chảy

Như ba mùa giải trước, sóng, dòng chảy của biển Lý Sơn là bài toán không hề dễ giải. Dòng chảy đan xen xuất hiện ngay từ cự ly ngắn nhất — 1km, 2km — chứ không chỉ ở hành trình 5km vốn đã được xem là thử thách đỉnh cao. Nhiều vận động viên phải liên tục điều chỉnh đường bơi, vật lộn với những cơn dòng chảy chéo kéo người lệch khỏi lộ trình đã định.

Bài toán sóng và dòng chảy đang chờ các kình ngư giải đáp

Nhưng đó cũng chính là "đặc sản" của Lý Sơn Cross Island — điều mà không ít người cho rằng đã tạo nên sức hút riêng của giải. Mỗi mùa là một bài toán mới, và việc tìm lời giải là một phần của cuộc chơi.

"Chắc đây là giải bơi đặc biệt nhất Việt Nam" — vận động viên Hồ Phương chia sẻ sau khi về đích. "Có hoàn thành bao nhiêu lần thì lần tiếp theo vẫn hồi hộp như lần đầu."

Đó không phải lời khen xã giao. Đó là sự thật của một người đã đủ nhiều lần vượt qua những con sóng và dòng chảy của vùng biển này để hiểu rằng: biển Lý Sơn không lặp lại chính mình.

Chinh phục Lý Sơn Cross Island xứng đáng nằm trong top 100 điều phải làm một lần trong đời của mọi kình ngư. Giữa làn nước ngọc bích của “Maldives Việt Nam”, đại dương không chào đón những "kẻ dạo chơi" . Nơi đây chỉ dành cho những ai dám đối đầu với dòng hải lưu khốc liệt và ngọn sóng dữ dội – nơi ranh giới giữa vinh quang và "ước hẹn dang dở" nơi vạch đích (DNF - Did not finish - không hoàn thành cuộc đua) mong manh hơn bao giờ hết. Biển rộng lớn, nhưng liệu lòng can đảm của các vận động viên có lớn hơn biển? Hãy đừng chỉ bơi trong vùng an toàn, hãy đến Lý Sơn, tham gia Lý Sơn Cross Island để biết giới hạn kiêu hãnh của mình nằm ở đâu !

Từ núi xuống biển — hành trình vượt qua chính mình của người con Tây Bắc

Trong số gần 800 vận động viên hôm ấy, có lẽ không ai đến phải đi xa như chị Lan Anh — một phụ nữ sinh năm 1971, từ một tỉnh miền núi Tây Bắc nơi mùa đông còn có tuyết và chưa bao giờ nhìn thấy biển từ trên cao.

Chị đã đi gần 300 km để ra sân bay Nội Bài, bay vào Chu Lai, rồi đi ngược ra cảng Sa Kỳ, lên tàu vượt 15 hải lý để đặt chân lên Lý Sơn — chỉ để đăng ký cự ly 2km. Lần đầu tiên bơi biển trong đời.

Lý Sơn Cross Island mang đến cho vận động viên nhiều hơn một trải nghiệm

"Dù không hoàn thành được đường bơi, chỉ bơi được ba phần tư quãng đường thì hết thời gian cho phép", chị kể, "nhưng mình cũng thấy tự phục mình đã dám đi, dám thử thách để cảm nhận được sóng gió và dòng chảy nơi đây."

Không huy chương. Không thành tích. Nhưng chị ra về với một thứ mà không phải ai cũng mang được, đó là cảm giác của một người lần đầu đứng trước điều gì đó lớn hơn mình mà vẫn chọn bước vào.

Với một giải bơi khắc nghiệt như Lý Sơn Cross Island với tỷ lệ DNF kỷ lục có năm lên đến 97% thì việc được "vớt lên thuyền thúng" không phải là một thất bại, mà là một chiếc huy chương vô hình của lòng quả cảm. Bởi vì trước khi bước chân lên chiếc thuyền thúng của đội cứu hộ, các vận động viên đã có đủ dũng khí để đứng trước ngọn sóng dữ dội của biển khơi, đã vắt kiệt những sải tay cuối cùng chống chọi với dòng hải lưu khắc nghiệt nơi đảo tiền tiêu. Đại dương có thể giữ lại vạch đích, nhưng không thể khuất phục được tinh thần chiến binh trong mỗi kình ngư và quyết tâm chinh phục ở mùa giải sau.

Với Lý Sơn Cross Island, "lên thuyền thúng" không phải là thất bại, mà là niềm vui, niềm tự hào khi đã dám thử sức chinh phục biển cả

Chiến binh 15 tuổi giải thành công bài toán khó Lý Sơn Cross Island

Giữa muôn vàn lựa chọn của mùa hè, không ít vận động viên nhí đã chọn Lý Sơn. Những đứa trẻ ấy khoác lên mình bộ đồ bơi, đội mũ bơi đủ màu, háo hức không thua kém bất kỳ tay đua chuyên nghiệp nào. Trên mặt biển, các em cũng như bao người khác chỉ những chấm màu nhỏ bé — nhưng sẽ là những ký ức lớn lao.

Nguyễn Bảo Anh Quân (Hà Nội) là một trong số đó. Rõng rã 3 tháng dậy từ 5 giờ sáng, lịch trình của cậu bé 15 tuổi là từ bể bơi chạy thẳng vào lớp học, tóc còn chưa kịp khô. Có những buổi tối mệt đến mức chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng rồi sự hấp dẫn của việc được chinh phục biển cả đã vượt lên tất cả. Hai tuần trước giải, những câu hỏi cứ vòng vòng trong đầu Anh Quân: Liệu mình có về được đích không? Dòng chảy có nhấn chìm mình không? Nhưng đã đăng ký rồi, không còn đường lùi.

Chiến binh Anh Quân (15 tuổi, Hà Nội) giữa sóng và gió Lý Sơn

Tiếng còi vang lên. Biển hỗn loạn. Phao vàng định hướng đầu tiên mất tích trong dòng chảy vì bị tàu cá kéo đi. Chai nước rơi mất từ lúc nào không hay. Người đồng hành bơi cùng bơi không định hướng, “chiến binh 15 tuổi” quyết định tự vượt biển một mình.

Bằng bản lĩnh và sự quyết đoán, cậu bé 15 tuổi đã tìm được "đích đến" cho chính mình trong hải trình chinh phục Lý Sơn Cross Island

Nhắm đích vào cột ăng-ten trên đảo Bé và nhịp tay đều đặn. Khi bàn chân chạm cát đảo Bé, Anh Quân khi ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và rồi khi nhìn thấy chiếc huy chương đặc biệt của Lý Sơn Cross Island, cậu mới tin là thật. 5 kilomet vượt biển giữa những con sóng cao 0,8m, lượn mình lách những dòng chảy mạnh đan xen, và một bài học không có trong sách giáo khoa: Kiên trì với những mục tiêu và khi mất phương hướng, hãy tự tìm lấy “đích đến” của chính mình.

Lý Sơn Cross Island: thử thách, chinh phục và kết nối

Đây là năm thứ tư liên tiếp giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island được tổ chức — dù hòn đảo nằm cách đất liền 15 hải lý, dù công tác hậu cần không hề đơn giản, dù biển Lý Sơn không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng, Ban tổ chức cùng Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn đã kiên trì giữ ngọn lửa ấy cháy suốt bốn mùa.

Mỗi vận động viên về đích đều được chào đón bằng tiếng hò reo của đồng đội và người dân địa phương, những người hiếu khách theo cách không cần phô trương, chỉ đứng đó, mỉm cười, vỗ tay, như thể đây cũng là chiến thắng của họ.

Niềm vui chiến thắng

Từ trên cao nhìn xuống, hàng trăm vận động viên hiện lên như những con thoi đang miệt mài dệt nên một bức tranh sống động giữa đại dương. Mỗi sải tay là một đường chỉ. Mỗi hải lý là một mũi dệt. Tấm thảm ấy không ai nhìn thấy toàn bộ — chỉ cảm nhận được khi tất cả cùng về đến bờ.

Khi con người không chỉ chinh phục và thực sự kết nối với biển đảo quê hương

Có lẽ vì vậy mà người ta quay lại. Không hẳn vì dòng chảy hay cự ly. Không hẳn vì san hô hay màu nước. Mà vì ở Lý Sơn, người ta cảm thấy mình là một phần của một cuộc đua mà trong đó, thiên nhiên, con người và biển cả cùng về đích.

Lý Sơn Cross Island không chỉ là một giải bơi theo nghĩa lẽ thông thường. Đó là nơi mà mỗi sải tay vượt biển không chỉ nối hai hòn đảo, mà kết nối con người với thiên nhiên theo cách chân thực nhất có thể.