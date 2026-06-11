Roy Keane không tin ĐT Anh có thể vô địch World Cup 2026

ANTD.VN - Dù được đánh giá sở hữu đội hình giàu chiều sâu bậc nhất World Cup 2026, tuyển Anh vẫn chưa nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Cựu danh thủ MU Roy Keane mới đây đã cùng lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đăng quang của Tam sư.

Trong một chương trình truyền hình, Roy Keane cho rằng việc tuyển Anh vượt qua vòng bảng World Cup 2026 với các đối thủ Croatia, Ghana và Panama không phải nhiệm vụ quá khó khăn. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ MU, thử thách thực sự chỉ bắt đầu khi đội bóng của HLV Thomas Tuchel bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Roy Keane không tin ĐT Anh có khả năng vô địch World Cup 2026

"Tuyển Anh có nhiều cầu thủ giỏi. Tôi tin họ sẽ vượt qua vòng bảng khá dễ dàng và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi. Nhưng để vô địch World Cup thì tôi hoàn toàn không nhìn thấy điều đó", Keane nhận định.

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Theo huyền thoại người Ireland, mối lo lớn nhất nằm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí trung vệ. Dù Tuchel đang sở hữu những lựa chọn như Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi hay Jarell Quansah, Keane vẫn chưa thực sự bị thuyết phục.

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Ông cho rằng ở những trận đấu quyết định như tứ kết hoặc bán kết, nơi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến đội tuyển phải trả giá, chất lượng và sự ổn định của hàng thủ sẽ đóng vai trò sống còn.

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"Khi nhìn vào đội hình tuyển Anh, đặc biệt là hàng phòng ngự, tôi không cảm thấy đủ yên tâm. Dù là trong tình huống phải tìm bàn gỡ hay bảo vệ lợi thế dẫn trước, vị trí trung vệ vẫn là khu vực khiến tôi lo lắng nhất", Keane nhấn mạnh.

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Một trong những nguyên nhân khiến dư luận tranh cãi thời gian qua là quyết định nhân sự của Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức đã loại khỏi danh sách dự World Cup nhiều cái tên nổi bật như Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold hay Lewis Hall.

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Theo Keane, việc ưu tiên các cầu thủ đa năng và chú trọng sự cân bằng tập thể có thể mang lại hiệu quả ở vòng bảng, nhưng chưa chắc là công thức phù hợp khi bước vào những trận đấu đỉnh cao.

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"Điều đó có thể phát huy tác dụng ở giai đoạn đầu giải đấu. Nhưng khi gặp những đối thủ mạnh tại vòng knock-out, bạn cần những cầu thủ xuất sắc nhất ở đúng vị trí sở trường của họ, thay vì những người làm được nhiều việc nhưng không thực sự nổi bật ở bất kỳ vai trò nào", cựu Quỷ đỏ phân tích.

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Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Keane cũng nhắc tới những khó khăn khách quan mà các đội tuyển phải đối mặt tại World Cup 2026. Ông cho rằng thời tiết nắng nóng tại Mỹ, cộng với việc nhiều cầu thủ vừa trải qua một mùa giải kéo dài và căng thẳng, có thể ảnh hưởng đáng kể tới nền tảng thể lực trong giai đoạn cuối giải.