U19 Việt Nam bị loại khỏi giải Đông Nam Á

ANTD.VN - Khi tất cả đã nghĩ về tấm vé vớt duy nhất dành cho U19 Việt Nam thì Australia bất ngờ chia điểm với Campuchia, dập tắt mọi hy vọng của thầy trò Yutaka Ikeuchi.

U19 Việt Nam mất quyền tự quyết khi chỉ xếp nhì bảng A và buộc phải chờ đợi hai bảng còn lại hạ màn mới biết có giành vé vớt cho đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2026 hay không.

Chỉ cần trận Thái Lan - Malaysia (lượt cuối bảng B) hoặc trận Australia - Campuchia (lượt cuối bảng C) có kết quả hòa, khi đó có ít nhất 1 đội nhì bảng giành 4 điểm, U19 Việt Nam sẽ bị loại ngay lập tức.

Tại bảng B, Thái Lan sau hiệp 1 hòa Malaysia 2-2 đã vùng lên thắng 3-2 để gián tiếp giúp U19 Việt Nam loại Malaysia.

Campuchia ăn mừng trận hòa kịch tính trước Australia, qua đó loại U19 Việt Nam và Malaysia để trở thành đội nhì bảng duy nhất giành quyền vào bán kết

Và tới tối nay (9-6), khi Australia dẫn trước Campuchia 2-0 sau hiệp 1, tất cả đã nghĩ về tấm vé cho U19 Việt Nam.

Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi Campuchia san hòa chung cuộc 2-2, sau một pha phản lưới nhà và một tình huống bóng chạm trân cầu thủ Australia vào lưới.

Tỉ số 2-2 giúp cả Australia (nhất bảng C) và Campuchia (4 điểm, nhì bảng C) giành quyền vào bán kết, đồng thời loại hai đội nhì cùng 3 điểm là U19 Việt Nam và Malaysia.

U19 Việt Nam (áo trắng) đánh mất quyền tự quyết và bị loại từ vòng bảng

Một kết quả gây nuối tiếc cho U19 Việt Nam, song thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cũng chỉ có thể tự trách mình khi đã để thua Indonesia và mất quyền tự quyết từ trước đó.

Những bài học tại giải U19 Đông Nam Á sẽ rất hữu ích cho U19 Việt Nam hướng tới vòng loại U20 châu Á.