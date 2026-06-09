An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

U19 Việt Nam bị loại khỏi giải Đông Nam Á

0 bình luận
Băng Tâm

ANTD.VN - Khi tất cả đã nghĩ về tấm vé vớt duy nhất dành cho U19 Việt Nam thì Australia bất ngờ chia điểm với Campuchia, dập tắt mọi hy vọng của thầy trò Yutaka Ikeuchi.

U19 Việt Nam mất quyền tự quyết khi chỉ xếp nhì bảng A và buộc phải chờ đợi hai bảng còn lại hạ màn mới biết có giành vé vớt cho đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết Giải U19 Đông Nam Á 2026 hay không.

Chỉ cần trận Thái Lan - Malaysia (lượt cuối bảng B) hoặc trận Australia - Campuchia (lượt cuối bảng C) có kết quả hòa, khi đó có ít nhất 1 đội nhì bảng giành 4 điểm, U19 Việt Nam sẽ bị loại ngay lập tức.

Tại bảng B, Thái Lan sau hiệp 1 hòa Malaysia 2-2 đã vùng lên thắng 3-2 để gián tiếp giúp U19 Việt Nam loại Malaysia.

anh-chup-man-hinh-2026-06-09-luc-100721-ch.png
anh-chup-man-hinh-2026-06-09-luc-95253-ch.png
Campuchia ăn mừng trận hòa kịch tính trước Australia, qua đó loại U19 Việt Nam và Malaysia để trở thành đội nhì bảng duy nhất giành quyền vào bán kết

Và tới tối nay (9-6), khi Australia dẫn trước Campuchia 2-0 sau hiệp 1, tất cả đã nghĩ về tấm vé cho U19 Việt Nam.

Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi Campuchia san hòa chung cuộc 2-2, sau một pha phản lưới nhà và một tình huống bóng chạm trân cầu thủ Australia vào lưới.

Tỉ số 2-2 giúp cả Australia (nhất bảng C) và Campuchia (4 điểm, nhì bảng C) giành quyền vào bán kết, đồng thời loại hai đội nhì cùng 3 điểm là U19 Việt Nam và Malaysia.

anh-chup-man-hinh-2026-06-09-luc-100003-ch.png
U19 Việt Nam (áo trắng) đánh mất quyền tự quyết và bị loại từ vòng bảng

Một kết quả gây nuối tiếc cho U19 Việt Nam, song thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cũng chỉ có thể tự trách mình khi đã để thua Indonesia và mất quyền tự quyết từ trước đó.

Những bài học tại giải U19 Đông Nam Á sẽ rất hữu ích cho U19 Việt Nam hướng tới vòng loại U20 châu Á.

Tin liên quan

Từ khóa:

#U19 Việt Nam #U19 Đông Nam Á

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng