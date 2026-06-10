Trọng tài Thái Lan, Malaysia điều hành bán kết Cúp quốc gia

ANTD.VN - Công ty VPF cho biết hai trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm của khu vực Đông Nam Á sẽ tham gia điều hành 2 trận đấu bán kết Cúp quốc gia 2025/26 vào ngày 11-6 tới.

Theo đó, trọng tài Wiwat Jumpaoon (Thái Lan) được phân công điều hành trận Ninh Bình gặp Thể Công Viettel trên sân Ninh Bình (18h ngày 11-6).

Wiwat Jumpaoon là trọng tài FIFA của Thái Lan từ năm 2018 và hiện nằm trong danh sách trọng tài quốc tế của FIFA cũng như AFC.

Trọng tài Wiwat Jumpaoon làm nhiệm vụ tại một trận V-League

Trong những năm gần đây, ông thường xuyên được AFC giao nhiệm vụ tại các giải đấu cấp châu lục như AFC Champions League Two, vòng loại AFC U23 Asian Cup, vòng loại Asian Cup và nhiều trận đấu quốc tế cấp đội tuyển quốc gia.

Với kinh nghiệm điều hành ở các giải đấu hàng đầu khu vực, Wiwat Jumpaoon được đánh giá là một trong những trọng tài tiêu biểu của bóng đá Thái Lan hiện nay, và cũng từng được mời bắt V-League.

Trong khi đó, trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) sẽ bắt chính trận Nam Định gặp Công an TPHCM tại sân Thiên Trường (18h ngày 11-6).

Còn Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin là một trong những trọng tài hàng đầu của Malaysia. Trở thành trọng tài FIFA từ năm 2016, ông đã điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup và các giải đấu lớn của AFC.

Năm 2023, Nazmi được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tín nhiệm giao bắt chính trận chung kết AFC U20 Asian Cup giữa Uzbekistan và Iraq.

Cũng trong năm này, ông Nazmi cùng các trợ lý trở thành những trọng tài Malaysia đầu tiên điều hành một trận đấu AFC Champions League có áp dụng công nghệ VAR và sau đó tiếp tục được AFC lựa chọn làm nhiệm vụ tại AFC Asian Cup 2023 tại Qatar.

Trọng tài Nazmi từng bắt trận Việt Nam - Iraq tại Asian Cup 2023

Đáng chú ý, trọng tài Nazmi chính là người điều khiển trận Việt Nam - Iraq tại vòng chung kết Asian Cup hồi tháng 1-2024.

Hiện 2 trong 3 giải thuộc hệ thống chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam là hạng Nhất và V-League đã hạ màn. Trong khi Cúp quốc gia sẽ đá chung kết ngày 18-6 để tìm nhà vô địch, đại diện Việt Nam dự Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27, bên cạnh đương kim vô địch V-League - Công an Hà Nội.