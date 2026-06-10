HLV Kim Sang-sik gây sốt khi trực tiếp 'xem giò' tuyển Indonesia

ANTD.VN - Sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Bung Karno dự khán trận chủ nhà Indonesia giao hữu Mozambique hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và dư luận Indonesia.

Tối 9-6, đội tuyển Indonesia thắng đội tuyển Mozambique 1-0 trong trận giao hữu dịp FIFA Days. Đáng chú ý, theo dõi trận đấu này trên khán đài sân Bung Karno có HLV Kim Sang-sik.

Sự xuất hiện của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu có Indonesia ngay trước thềm ASEAN Cup 2026 đã gây chú ý đặc biệt với truyền thông Indonesia.

Ông Kim Sang-sik gây sốt khi trực tiếp dự khán trận chủ nhà Indonesia gặp Mozambique

Một loạt tờ báo, trang tin của Indonesia đăng tải hình ảnh, sự kiện ông Kim Sang-sik dự khán trận đấu của tuyển Indonesia, lấn át cả các tin tức chuyên môn về chiến thắng của đội nhà.

Hãng thông tấn quốc gia Indonesia - Antara thông tin: "HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik theo dõi trận đấu của Indonesia trên sân Bung Karno. Người đàn ông 49 tuổi ăn mặc giản dị, mặc áo polo trắng và quần màu kem. Ông đi giày đen trắng và mang theo một chiếc ba lô. Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết, ông Kim được bố trí ngồi tại khu vực VIP khán đài phía Tây theo dõi trận đấu".

Tờ Liputan6 cho biết thêm ông Kim đến sân cùng một người bạn, và cho thấy sự thân thiện khi sẵn sàng giao lưu, chụp ảnh với một số khán giả.

Khi được phóng viên Indonesia hỏi về sự hiện diện của mình, ông Kim Sang-sik trả lời ngắn gọn: "Tôi đến đây để xem đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu".

"Điều thú vị là, ông Kim không phải là HLV người Hàn Quốc duy nhất có mặt trên khán đài. Cùng ngồi khu VIP còn có cựu HLV trưởng đội tuyển Indonesia hiện đang dẫn dắt CLB Persija Jakarta - Shin Tae-yong", tờ Kompas cho biết thêm.

Việc "xem giò" Indonesia nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho ASEAN Cup vào tháng 7 tới, nơi tuyển Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch, trong khi Indonesia hướng tới chức vô địch đầu tiên sau 6 lần về nhì tại giải đấu 30 năm tuổi này.

Theo truyền thông Indonesia, đội hình Indonesia dự ASEAN Cup 2026 sẽ chủ yếu là cầu thủ nội, thiếu vắng nhiều sao Hà Lan nhập tịch ở đội hình thắng Mozambique 1-0 mà ông Kim trực tiếp theo dõi tối 9-6.

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