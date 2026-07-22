Kiểm tra từ sớm, ngăn cháy từ gốc tại công trình xây dựng

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ ngay từ giai đoạn thi công xây dựng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đang triển khai chuyên đề kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt, thẩm định thiết kế về PCCC trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đang triển khai chuyên đề kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt, thẩm định thiết kế về PCCC trên địa bàn xã Thiên Lộc

Hoạt động không chỉ góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ khi công trình chưa đưa vào sử dụng.

Thực hiện Kế hoạch số 2046/KH-PC07-KV3 ngày 30-6-2026, ngày 22-7-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3 đã tổ chức kiểm tra công trình mở rộng nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Enkei Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Enkei Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, doanh nghiệp đang xây dựng thêm nhà xưởng có diện tích hơn 5.000m². Tại thời điểm kiểm tra, công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt dây chuyền công nghệ với khoảng 100 công nhân làm việc đồng thời, tập trung nhiều máy móc, vật tư. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do phát sinh các hoạt động hàn cắt kim loại, sử dụng điện tạm và tập kết nhiều vật liệu dễ cháy.

Khác với các đợt kiểm tra định kỳ, chuyên đề lần này tập trung đánh giá toàn diện việc chấp hành các quy định về PCCC trong suốt quá trình thi công; đối chiếu thực tế với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt; kiểm tra việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện tạm, phương tiện chữa cháy ban đầu, nguồn nước, giao thông phục vụ chữa cháy cùng các điều kiện bảo đảm an toàn tại công trường. Cách làm này giúp lực lượng chức năng nhận diện sớm những nguy cơ mất an toàn, kịp thời yêu cầu khắc phục trước khi phát sinh sự cố.

Tổ công tác kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ để đưa ra biện pháp phòng ngừa hiệu quả

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp hướng dẫn chủ đầu tư và đơn vị thi công nhận diện các nguy cơ mất an toàn PCCC; yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót được phát hiện. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng quản lý công trường trong việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy tại các công trình xây dựng xuất phát từ việc quản lý không chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, sử dụng điện tạm không bảo đảm an toàn hoặc thiếu phương tiện chữa cháy ban đầu. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền ngay tại hiện trường giúp các đơn vị thi công nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình, chủ động khắc phục các nguy cơ, hạn chế vi phạm quy định về PCCC, qua đó giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và những thiệt hại có thể xảy ra.

Tổ công tác kiểm tra hồ sơ về PCCC và CNCH của Công ty TNHH Enkei Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long

Theo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3, việc triển khai chuyên đề không chỉ nhằm phát hiện, xử lý các tồn tại mà còn hướng tới mục tiêu phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ sớm, từ xa; bảo đảm các công trình được thi công đúng quy định về PCCC ngay từ giai đoạn đầu. Đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động và tài sản của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3 sẽ tiếp tục triển khai chuyên đề tại các công trình thuộc diện quản lý; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm mọi công trình xây dựng trên địa bàn xã Thiên Lộc được thi công an toàn, đúng quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.