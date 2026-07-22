Từ những việc làm bình dị vun đắp “thế trận lòng dân” vững chắc

ANTD.VN - Những nồi cháo nghĩa tình được duy trì suốt gần một thập kỷ, những bàn tay dang rộng đỡ người từng lầm lỡ trở về, những cán bộ cơ sở ngày đêm lặng lẽ tuần tra, hòa giải mâu thuẫn hay những clip tuyên truyền pháp luật triệu lượt xem trên mạng xã hội… Tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn phường Đống Đa, Hà Nội.

Đó cũng là thông điệp được lan tỏa tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 do UBND phường Đống Đa tổ chức sáng 22-7.

Sáng 22-7, UBND phường Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với sự tham dự của đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo phường Đống Đa cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Đống Đa

Ngày hội không chỉ là dịp biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa khẳng định, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn là sự nghiệp của toàn dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, từ tội phạm công nghệ cao, ma túy đến các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, vai trò của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an phường Đống Đa luôn xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Trên địa bàn đã hình thành nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những câu chuyện đời thường làm nên sức mạnh của phong trào

Điểm nhấn đặc biệt của Ngày hội năm nay là chương trình giao lưu mang chủ đề "Vững vàng tiến bước từ thế trận lòng dân". Không có những báo cáo khô cứng, thay vào đó là những câu chuyện đời thường nhưng đầy xúc động, cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái trong mỗi khu dân cư.

Bà Đỗ Thị Rây (phường Đống Đa) chia sẻ hành trình gần 10 năm duy trì những nồi cháo nghĩa tình dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khán phòng lắng lại khi bà Đỗ Thị Rây (phường Đống Đa) chia sẻ hành trình gần 10 năm duy trì những nồi cháo nghĩa tình dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Điều khiến bà tự hào không chỉ là hàng nghìn suất cháo được trao đi, mà chính là sự gắn kết của cả cộng đồng.

Theo bà Rây, từ những việc làm thiện nguyện, bà con trong khu dân cư ngày càng gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Khi tình làng nghĩa xóm được vun đắp, những mâu thuẫn nhỏ cũng dễ dàng được hóa giải; mỗi người dân đều chủ động thông tin tới tổ dân phố, Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Chính sự đoàn kết ấy đã tạo nên nền tảng quan trọng để giữ gìn bình yên từ mỗi ngõ phố.

Câu chuyện của anh Ngô Mạnh Thắng (cán bộ tổ tự quản) lại mang đến nhiều cảm xúc khác.

Câu chuyện của anh Ngô Mạnh Thắng (cán bộ tổ tự quản) lại mang đến nhiều cảm xúc khác. Từng là người nghiện ma túy, có lúc tưởng như không còn cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, sự kiên trì của lực lượng Công an và niềm tin của cộng đồng, anh đã cai nghiện thành công, có việc làm ổn định và trở thành thành viên đội tự quản tại địa phương.

"Tôi biết ơn vì mọi người không nhìn tôi bằng quá khứ mà trao cho tôi cơ hội được thay đổi", lời chia sẻ giản dị của anh Thắng đã nhận được những tràng pháo tay dài từ hội trường. Đó cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi ngay từ cơ sở - một yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa tội phạm và giữ gìn bình yên địa bàn.

Những cán bộ Công an trẻ năng động, sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng.

Những câu chuyện đời thường làm nên sức mạnh của phong trào toàn dân



Ngày hội cũng dành sự tri ân đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - những người ngày đêm lặng lẽ đồng hành cùng Công an phường. Từ hòa giải mâu thuẫn trong khu dân cư, hỗ trợ chữa cháy, tuần tra, bảo đảm trật tự đến kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về các vụ việc phát sinh, họ chính là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an.

Bên cạnh đó là hình ảnh những cán bộ Công an trẻ năng động, sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng. Những video ngắn, gần gũi, dễ hiểu với hàng triệu lượt xem đã góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân phường Đống Đa đã đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

Đồng chí Vũ Đăng Định, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu tại ngày hội

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cùng với những thách thức mới về an ninh, trật tự, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Nhân dân và cán bộ phường Đống Đa vinh dự được đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Công an phường Đống Đa và đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa nhận khen thưởng của Giám đốc CATP

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị phường Đống Đa tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào phù hợp với đặc điểm địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tăng cường tuyên truyền pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh và chuyển đổi số, để mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.