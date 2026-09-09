Từ vụ phòng khám Đa khoa quốc tế Phượng Đỏ, Bộ Y tế chấn chỉnh hoạt động "vẽ bệnh, moi tiền"

ANTD.VN - Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các địa phương đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế liên quan hoạt động tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện công lập.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và phản ánh của báo chí, người dân, vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân (đặc biệt là các phòng khám đa khoa) vi phạm quy định pháp luật.

Điển hình, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ (Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế, có dấu hiệu lừa đảo, “vẽ bệnh, moi tiền”, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người bệnh.

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, đảm bảo an toàn và quyền lợi của người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra: Tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý(lưu ý các cơ sở thường xuyên có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân);

Kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng các hình phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động/chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng, “vẽ bệnh, moi tiền”, đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Trường hợp phát hiện cơ sở, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, khẩn trương lập hồ sơ chuyển cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị các địa phương công khai danh sách các cơ sở y tế vi phạm, các cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế để người dân biết, lựa chọn cơ sở y tế an toàn và tham gia giám sát.