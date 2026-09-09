Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại phường Yên Sở và xã Thanh Trì

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 5 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH cho cư dân chung cư Nơ 6 Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở và thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại các khu vực ngõ, ngách nhỏ, hẹp, sâu trên địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 5 tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH cho cư dân trong tòa nhà chung cư...

Trước khi thực tập phương án tại chung cư Nơ 6 Pháp Vân, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 5 tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn cư dân nhận diện nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong khu dân cư, chung cư và các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng điện, thiết bị điện, đun nấu, sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật, người dân được hướng dẫn kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy như nhanh chóng báo động, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và những nguyên tắc cần lưu ý khi di chuyển trong môi trường có khói, khí độc. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ và xử lý tình huống của cư dân khi có sự cố xảy ra.

Tại khu dân cư có các tuyến ngõ, ngách nhỏ, hẹp và sâu, nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp vị trí xảy ra cháy, Đội CC&CNCH khu vực số 5 tổ chức thực tập phương án với tình huống giả định cháy, nổ xảy ra tại ngõ giữa Cổ Điển B, thôn Tứ Hiệp, xã Thanh Trì.

Buổi thực tập có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 5; lực lượng Dân phòng; các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Thôn và người dân thuộc các hộ gia đình sinh sống tại Ngõ Giữa Cổ Điển B.

Tình huống được xây dựng sát đặc điểm thực tế khu dân cư, giả định đám cháy xảy ra tại khu vực nằm sâu trong ngõ, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp. Khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ nhanh chóng báo động, thông báo lực lượng chức năng, hướng dẫn người dân thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và triển khai lực lượng xử lý đám cháy.

Sử dụng xe máy chữa cháy chở bơm khiêng tay triển khai hút nước từ bể nước nhà dân, đồng thời triển khai đường vòi từ xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, phun nước dập tắt đám cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến khu vực gần hiện trường; tổ chức trinh sát, xác định vị trí cháy, triển khai đường vòi chữa cháy từ vị trí xe chữa cháy có thể tiếp cận vào sâu trong ngõ; đồng thời tìm kiếm, cứu người bị nạn và triển khai các biện pháp chống cháy lan.

Quá trình thực tập tập trung rèn luyện khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng Dân phòng và người dân; thực hành đưa phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào khu vực xe chữa cháy không thể tiếp cận; tổ chức cứu người, hướng dẫn thoát nạn và xử lý đám cháy trong điều kiện không gian hạn chế.

Hoạt động cũng giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đánh giá thực tế điều kiện giao thông, khả năng tiếp cận hiện trường, nguồn nước và những khó khăn có thể phát sinh khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực ngõ sâu, nhỏ, hẹp; qua đó xây dựng phương án xử lý phù hợp, nâng cao tính chủ động của các lực lượng và người dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.