Đưa kỹ thuật ghép tim đến gần hơn với người bệnh

ANTD.VN - Từ đào tạo chuyên sâu đến chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức đang đồng hành cùng BV Quân y 175 xây dựng năng lực ghép tim một cách bài bản, toàn diện. Đây không chỉ là sự kết nối về chuyên môn mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật điều trị hiện đại cho người bệnh.

Mới đây, BV Hữu nghị Việt Đức tổ chức khai giảng “Các khóa đào tạo kỹ thuật chuyên môn thuộc gói dịch vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho BV Quân y 175” theo hình thức trực tuyến, kết nối hai điểm cầu từ BV Hữu nghị Việt Đức và BV Quân y 175.

PGS.TS Dương Đức Hùng – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: BVCC)

Phát biểu khai giảng, PGS.TS Dương Đức Hùng – Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh, sự phối hợp giữa BV Hữu nghị Việt Đức và BV Quân y 175 không chỉ là hợp tác, chuyển giao về chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc của tình quân dân.

BV Hữu nghị Việt Đức sẵn sàng đồng hành cùng BV Quân y 175 trong suốt quá trình tiếp nhận, triển khai và từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tim.

Từ đầu cầu BV Quân y 175, Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của BV Hữu nghị Việt Đức trong công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép tim và bày tỏ mong muốn hai bệnh viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Việc kết nối trực tuyến hai điểm cầu không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia, giảng viên và học viên tham gia chương trình, mà còn cho thấy cách thức hợp tác linh hoạt, hiệu quả trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Khoảng cách địa lý được rút ngắn, trong khi tri thức, kinh nghiệm và quy trình chuyên môn được kết nối trực tiếp, tạo nền tảng cho quá trình tiếp nhận và triển khai kỹ thuật tại BV Quân y 175.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế và trên cơ sở được công nhận là đơn vị đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục, BV Hữu nghị Việt Đức đã có nhiều năm triển khai đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức ghép tim, gan cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ở chương trình lần này, các khóa đào tạo thuộc gói “Ghép tim cho BV Quân y 175” gồm 10 nội dung đào tạo được xây dựng bao quát các mắt xích quan trọng trong quy trình ghép tim: Điều trị, hồi sức tích cực người bệnh trước và sau ghép; Nội tim mạch trong ghép tim; Chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể; Phẫu thuật ghép tim từ người hiến chết não; gây mê; Kỹ thuật viên dụng cụ; Điều dưỡng gây mê, điều dưỡng chăm sóc người bệnh ghép tim; Chẩn đoán và hồi sức người bệnh chết não; Tư vấn người hiến tạng.

Sự kết nối giữa thế mạnh chuyên sâu về ghép tạng của BV Hữu nghị Việt Đức và nền tảng chuyên môn, hệ thống tổ chức của BV Quân y 175 tạo nên một nền tảng vững chắc cho quá trình đào tạo, chuyển giao và từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tim.

Với thông điệp “Đào tạo để chuyển giao, chuyển giao để làm chủ và làm chủ để phục vụ người bệnh tốt hơn” – là giá trị cốt lõi mà chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Quân y 175 hướng tới.