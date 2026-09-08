Thủ đoạn "vẽ bệnh", cưỡng ép bệnh nhân nâng gói dịch vụ tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ

Các đối tượng trong vụ án

Theo tài liệu điều tra: Phòng khám Phượng Đỏ thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phong có địa chỉ ở số 498 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, được thành lập từ tháng 3/2017, do LIN WEI MIN (tức Lâm), sinh năm 1971, quốc tịchTrung Quốc; nơi tạm trú số 498 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng là chủ đầu tư;

thuê Vũ Trọng Tiền, sinh năm 1991, trú tại số 58/34 Chợ Hàng, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng là người đứng tên giám đốc của Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phong và thuê Trần Thị Thu Hương, sinh năm 1982, trú tại số 6/32/143, Tôn Đức Thắng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng làm Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ y tế Hải Phong.

Phòng khám Phượng đỏ

Khi người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh (chủ yếu là các bệnh về nam khoa, phụ khoa) sẽ lên các trang mạng xã hội tìm hiểu và liên hệ đến phòng khám Phượng Đỏ qua Website “https://phongkhamphuongdo.vn/”, sau khi được các nhân viên tư vấn qua điện thoại, chat... người bệnh sẽ đến phòng khám tại địa chỉ số 498 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, để khám bệnh, xét nghiệm và thực hiện “thủ thuật” y tế.

Trong quá trình làm thủ thuật, nhóm đối tượng là bác sỹ, nhân viên y tế dùng các thủ đoạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn thể chất, hoang mang, lo sợ về tình trạng bệnh của bản thân để cưỡng ép bệnh nhân phải trả thêm tiền để chuyển sang làm các gói “thủ thuật cao cấp” có giá thành cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu mà bệnh nhân đã chọn. Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi các đối tượng đã đánh trúng tâm lý lo lắng về sức khoẻ của người bệnh, biến hoạt động khám chữa bệnh thành công cụ gây sức ép về kinh tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố 5 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ, nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Ban Giám đốc c CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường An Biên và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố xác lập Chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng trên.

Quá trình điều tra được thực hiện khách quan, thận trọng, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về các tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế; trong đó có 5 bị can mang quốc tịch Trung Quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.