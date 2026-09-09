Giáo viên sinh con thứ hai, sinh đôi được nghỉ thai sản 8 tháng

ANTD.VN - Theo quy định mới của Luật Dân số, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng. Trường hợp sinh đôi, thời gian nghỉ được cộng thêm 1 tháng, tổng thời gian nghỉ thai sản là 8 tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ảnh minh họa.

Khoản 1 Điều 29 Luật Dân số số 113/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH15 quy định về nghỉ thai sản như sau: Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai, lao động nam khi vợ sinh con thứ hai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Luật Dân số thuộc các trường hợp sau: Lao động nữ khi sinh con mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống; Lao động nam khi vợ sinh con mà tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống.