Đề xuất chỉ định hòa giải viên, tăng kinh phí cho công tác này ở cơ sở

ANTD.VN - Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) sáng 10/8, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nên chỉ định hòa giải viên thay vì quy định bầu, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Nên chỉ định hòa giải viên thay vì bầu

Cho ý kiến về việc bầu, chỉ định hòa giải viên ở cơ sở, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị cân nhắc về vấn đề bầu. Đại biểu cho rằng, theo quy định trong dự thảo luật, nếu các hộ dân trong một thôn, bản, làng đi dự bầu đạt trên 50% thì đạt tỷ lệ, trong cuộc họp đó nếu đạt hơn một nửa bầu, thì cũng đạt kết quả. Như vậy, nếu một thôn có 400 hộ, thì chỉ cần 101 hộ đi và bầu là đạt được kết quả.

Theo đại biểu nếu bầu hình thức như vậy thì không đạt trên 50% trong các hộ mà tổ chức bầu. Để cho đỡ tốn tiền ngân sách nhà nước, đỡ tốn thời gian của bà con, chúng ta nên chỉ định hòa giải viên.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) phát biểu

Ngoài ra cần có quy định tiêu chuẩn về độ tuổi. Nếu tuổi cao, có thể mời tham gia hòa giải, chẳng hạn như mời những người già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia tổ chức hòa giải.

Đại biểu cũng cho rằng, nên cân nhắc quy định hòa giải trực tuyến. “Theo tôi chỉ nên hòa giải trực tiếp, để gặp nhau, trao đổi, bàn luận với nhau, hòa giải để cho người ta thỏa thuận với nhau. Đã hòa giải rồi mà không gặp mặt nhau thì làm sao thực hiện được”, đại biểu Phạm Văn Hòa băn khoăn.

Cần bổ sung kinh phí cho hoạt động hoà giải tại cơ sở

Đồng tình với việc cần tạo điều kiện tốt hơn về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP.HCM) cho biết, tại các khu vực đô thị có mật độ dân cư đông, số lượng vụ việc nhiều, tính chất vụ việc đa dạng, phức tạp, chi phí phục vụ hoạt động hòa giải cũng cao hơn. Nếu vẫn áp dụng mức kinh phí bình quân theo mức chuẩn của Trung ương thì chưa đủ để tạo động lực cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Do đó, tại Điều 32 của dự thảo luật, đại biểu đề nghị bổ sung quy định giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương để quyết định mức chi có thể cao hơn mức chuẩn hoặc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP.HCM) thảo luận

Cũng liên quan đến kinh phí cho hoạt động hoà giải, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc chỉ rõ, thực tế hiện nay mức kinh phí cấp hằng tháng cho mỗi tổ hòa giải còn rất khiêm tốn, trong khi thủ tục thanh toán, quyết toán và lập chứng từ tương đối rườm rà. Trong khi đó, những người tham gia công tác hòa giải chủ yếu là người cao tuổi, thậm chí có trường hợp chưa từng thực hiện nghiệp vụ tài chính. Nếu hằng tháng họ vẫn phải vất vả lập hồ sơ, thủ tục, chứng từ giấy để thanh toán, quyết toán thì sẽ khó tạo động lực, cũng như khó duy trì sự gắn bó lâu dài với công tác hòa giải ở cơ sở.

Vì vậy, tại Điều 6 của dự thảo luật, đại biểu đề nghị bổ sung một nguyên tắc về cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí theo hướng khoán gọn, đơn giản, kịp thời, phù hợp với tính chất tự nguyện, tự quản của hoạt động hòa giải tại cộng đồng.