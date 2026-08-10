Mang tiện ích số phục vụ 90 bệnh nhân làm căn cước

ANTD.VN - Sáng 9-8, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những chiến sĩ công an Hà Nội vừa hiến máu cấp cứu, vừa kiên nhẫn bế từng bệnh nhi ung thư vào lòng để lấy vân tay, hoàn thành 90 bộ hồ sơ cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử ngay tại viện.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội mang tiện ích số đến với 90 bệnh nhân Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Sảnh tầng 1 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sáng chủ nhật đông hơn thường lệ. Giữa sắc áo trắng y bác sĩ và những bộ quần áo bệnh nhân xám nhạt, màu xanh mạ của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tạo nên một nhịp điệu khác biệt. Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (CATP Hà Nội) phối hợp cùng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) đã mang hệ thống máy tính, thiết bị quét mống mắt và máy lăn vân tay đến dã chiến ngay tại bệnh viện.

Chỉ trong một buổi sáng, bàn làm việc dã chiến đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử VNeID cho 90 bệnh nhân đang điều trị nội trú, mà phần lớn trong số đó là các em nhỏ.

Nhiều bệnh nhi mang mái đầu không còn tóc do tác dụng phụ của những đợt hóa trị kéo dài, cổ tay vẫn dán chặt băng gạc y tế. Rút tay lại vì lạ lẫm trước chiếc máy quét phát ánh sáng xanh, một bé trai chừng 5 tuổi ngơ ngác nhìn quanh.

Thấy em rụt rè, chiến sĩ công an trẻ nhẹ nhàng bế em vào lòng. Một tay anh ôm giữ lưng, tay kia cẩn thận nắn từng ngón tay nhỏ xíu của em áp vào bề mặt kính cảm biến. Ở bàn bên cạnh, cán bộ chiến sĩ kiên nhẫn điều chỉnh góc máy ảnh, chờ đợi khoảnh khắc em nhỏ ngẩng đầu để ghi lại tấm hình chân dung đúng quy chuẩn.

Với 90 bệnh nhân điều trị nội trú dài ngày, việc thiếu hụt hay thất lạc giấy tờ tùy thân vốn là rào cản lớn khi thanh toán bảo hiểm y tế và làm thủ tục nhập viện. Những tấm thẻ căn cước và tài khoản VNeID được khởi tạo ngay tại sảnh viện đã tháo gỡ trực tiếp nút thắt này, giúp gia đình người bệnh giảm bớt đáng kể chi phí và công sức đi lại.

Song song với việc thu nhận hồ sơ, hàng dài cán bộ, chiến sĩ cũng xếp hàng đăng ký hiến máu. Với những bệnh nhân máu đang từng ngày giằng co với bệnh tật, từng đơn vị máu tiếp nhận hôm nay chính là nguồn sống được nối dài.

Sự tận tụy hiện hữu ngay ở từng thao tác kiên nhẫn của người lính công an và ánh mắt an tâm của những gia đình bệnh nhân nơi sảnh viện...