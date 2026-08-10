Hà Nội ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí, thi đấu thể thao trong hai ngày 10 và 11-8

ANTD.VN - Hà Nội yêu cầu các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày 10-8 và 11-8.

Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào (Ảnh: TTXVN)

UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 9-8-2026 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo đó, thực hiện Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Quốc tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào..., UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang, ngày 10-8 và ngày 11-8.

Cờ rủ là quốc kỳ có dải băng tang, kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ. Cờ được treo đến 2/3 chiều cao của cột cờ, sử dụng băng vải đen buộc không để cờ bay.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn thành phố trong 2 ngày Lễ Quốc tang, ngày 10-8 và ngày 11-8.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nội dung của Công điện.