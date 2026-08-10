Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang

ANTD.VN - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ký ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Theo quyết định, thời gian tạm đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 10/8/2026, thời hạn không quá 30 ngày làm việc.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký Quyết định số 2014/QĐ-UBND, phân công ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh kể từ ngày 10/8.

Trước đó, ông Vũ Đình Hưng được phân công làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang, phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Việc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của ngành Giáo dục được duy trì liên tục trong thời gian tạm đình chỉ công tác.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi này sẽ tham gia kỳ thi lại đối với các môn thi theo quy định.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thi lại, do ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. 328 thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Để bảo đảm tính khách quan, nghiêm túc của kỳ thi, toàn bộ nhân sự phục vụ thi lại được điều động từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức.

Các cán bộ tham gia làm nhiệm vụ sẽ được tập huấn, quán triệt đầy đủ về quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật trước khi thực hiện nhiệm vụ.