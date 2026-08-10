Hà Nội thông qua việc sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch

ANTD.VN - Sáng 10/8, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng nay (10/8), kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sáp nhập 1 số sở ngành và tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội;

Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội;

Tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Trước khi sắp xếp, Hà Nội có 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra thành phố; Văn phòng UBND thành phố; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Du lịch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sau sắp xếp tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP còn 14 sở, giảm 01 đầu mối (tỷ lệ 6,7%), đảm bảo tinh gọn, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Sở Xây dựng (mới) có 14 phòng chuyên môn (giảm 11 phòng, tỉ lệ 44%), 6 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó tiếp tục sắp xếp 3 đơn vị theo lộ trình).

Về biên chế, Sở Xây dựng mới sau thành lập sẽ có 528 công chức (bằng tổng biên chế giao cho 2 sở trước sáp nhập). 431 viên chức (bằng tổng biên chế giao cho các đơn vị sự nghiệp của 2 sở trước sáp nhập).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sau thành lập sẽ có 10 phòng chuyên môn (giảm 3 phòng, tỉ lệ 23,1%) và 14 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 2 đơn vị sự nghiệp, tỉ lệ 12,5%).

Sở Ngoại vụ mới trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản... có liên quan từ Văn phòng UBND TP.

Về cơ cấu tổ chức, Sở sẽ có 4 phòng, 45 công chức và 8 hợp đồng lao động.

Về trụ sở, trước mắt đề xuất được tạm thời sử dụng trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Về tổ chức lại Văn phòng UBND TP, sau tổ chức, dự kiến UBND TP Hà Nội sẽ chỉ còn 8 phòng chuyên môn. Về biên chế, Văn phòng UBND TP Hà Nội sẽ có 141 công chức (đã chuyển 30 công chức sang Sở Ngoại vụ); 116 viên chức, 46 hợp đồng lao động.