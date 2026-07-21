Lĩnh án giết người vì cầm hung khí “phục kích” trước cửa quán bia

ANTD.VN - Trong lúc cùng một số đối tượng “phục kích” ở cửa quán bia thì bên trong đồng bọn của Vui đã chém nạn nhân tử vong…

Ngày 21-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Đỗ Đình Vui (SN 1989, ở xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Đức Duy (SN 1991, ở Bắc Ninh) thuê trọ tại phường Đông Ngạc để làm nghề chở nhân viên nữ đến phục vụ tại các quán karaoke xung quanh khu vực phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Đỗ Đình Vui bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đầu tháng 3-2018, khi Duy đang làm việc thì bị hai nam thanh niên (không xác định được nhân thân) đến đánh vì cho rằng trước đó anh này không chở nhân viên đến quán karaoke cho người tên T.

Lúc này, Duy nghĩ anh Đỗ Tiến T (SN 1987, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội) là người đã chỉ đạo các đối tượng đến đánh mình nên nảy sinh ý định đánh anh T trả thù.

Khoảng 3h30 phút ngày 15-3-2018, Nguyễn Đức Duy cùng Trương Văn Tài (SN 1995, ở xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn An (SN 1996, ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) và một số người (hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch) ngồi ăn uống tại quán ở phường Đông Ngạc. Tại bàn bên cạnh là nhóm của anh Đỗ Tiến T và Vũ Thế Anh (SN 2000, ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên).

Do trước đó Duy đã kể với nhóm bạn về việc muốn trả thù anh T nên khi anh T đi vào quán, đối tượng này quay sang bảo Tài gọi điện thoại cho người đem hung khí đến để đánh anh T.

Tài sau đó gọi điện cho bạn cùng phòng là Đinh Hữu Sang (SN 1990, ở xã Hòa Xá, Hà Nội). Lúc này, Hữu Sang cùng nhóm bạn, trong đó có Đỗ Đình Vui (bị cáo trong vụ án) đang ở tại nhà trọ.

Sau khi nghe điện thoại, nhóm thanh niên đã lấy bọc chăn, bên trong có 3 tuýp sắt dài gắn dao nhọn đến chỗ nhóm của Tài. Cùng thời điểm này, Duy cũng gọi điện cho bạn là Lê Văn Nam (SN 1995, ở xã Tiến Thắng, Hà Nội). Nam hiểu Duy gọi đi đánh nhau nên đã xuống bếp lấy 4 con dao, loại dao bầu mũi nhọn, thuê xe taxi tới chỗ Duy.

Gặp nhau, nhóm thanh niên trên thống nhất đi ra khu vực ngã ba đường Đức Thắng - Lê Văn Hiến để chờ anh T ra thì chặn đánh. Để tránh bị người khác phát hiện, nhóm thanh niên đổi quần áo, giày dép cho nhau.

Sau khi chia nhau hung khí, nhóm thanh niên này lại quay lại quán ăn. Thấy anh T vẫn ngồi trong quán nên Tài cầm thanh tuýp gắn dao, kéo cửa quán ăn ra rồi cùng Duy và An, mỗi người cầm 1 tuýp sắt gắn dao xông vào trong quán đuổi đánh anh T.

Lúc này Vui cùng các đối tượng khác đứng bên ngoài quán để chặn đường anh T chạy ra. Thấy Tài, Duy và An cầm hung khí xông vào, anh T bỏ chạy vào phía bên trong quán. An cùng Duy và Tài đuổi theo.

Tài cầm tuýp sắt gắn dao bằng tay phải vung lên chém 1 nhát vào sau gáy anh T làm anh này gục xuống đất. Do bị chém vào chỗ hiểm ở vùng sau gáy nên anh T tử vong tại chỗ. Nam chạy vào đến cửa quán thì nhìn thấy Tài đã chém anh T gục xuống nên quay ra ngoài.

Sau khi gây án, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ và đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Riêng Đỗ Đình Vui bỏ trốn, đi lang thang lên các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến ngày 6-2-2026, Vui đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.