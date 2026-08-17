Cảnh giác hàng loạt chiêu trò lừa đảo trực tuyến mùa tựu trường

ANTD.VN - Bộ Công an, Công an các địa phương liên tục phát đi cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào phụ huynh, học sinh, sinh viên thậm chí cả nhà trường vào dịp đầu năm học mới.

Tinh vi thủ đoạn lừa đảo nhắm vào phụ huynh, học sinh, sinh viên

Thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu tìm kiếm thông tin tuyển sinh, nhập học, học phí, học bổng và các chương trình hỗ trợ giáo dục của học sinh, sinh viên và phụ huynh tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo có thể sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả mạo trường học, cơ sở giáo dục hoặc các đơn vị liên quan, sử dụng hình ảnh, tên gọi và nội dung tương tự các kênh chính thức rồi đăng tải thông tin về tuyển sinh, nhập học, học bổng, học phí hoặc các chương trình hỗ trợ, kèm theo đường link yêu cầu người dân truy cập, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin.

Một thủ đoạn khác là giả danh cán bộ tuyển sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc ban quản lý ký túc xá để liên hệ với học sinh, sinh viên và phụ huynh. Đối tượng có thể thông báo về việc trúng tuyển, hoàn thiện hồ sơ, đóng học phí, nhận học bổng hoặc các khoản lệ phí, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc quét mã QR do chúng cung cấp.

Người dân hết sức cảnh giác với các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo vào dịp đầu năm học mới

Đáng chú ý, các đối tượng còn có thể giả mạo thông báo của nhà trường về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận học phí hoặc các khoản thu; hướng dẫn phụ huynh chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng kiểm soát.

Bên cạnh đó, đối tượng có thể lấy lý do xác nhận hồ sơ, nhập học, nhận học bổng hoặc cập nhật thông tin để yêu cầu cung cấp căn cước, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, mã PIN và các thông tin bảo mật khác.

Doanh nghiệp cũng là đối tượng bị những kẻ lừa đảo nhắm tới

Lợi dụng thời điểm cao điểm tuyển sinh và chuẩn bị năm học mới, các đối tượng lừa đảo không chỉ giả danh cán bộ tuyển sinh để chiếm đoạt tiền của học sinh, sinh viên mà còn mạo danh cơ sở giáo dục đặt mua hàng hóa số lượng lớn, yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc.

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền, CATP Cần Thơ tiếp nhận trình báo của một chủ doanh nghiệp về việc bị các đối tượng mạo danh Trường Đại học Tây Đô liên hệ đặt mua số lượng lớn giường sắt.

Các đối tượng gửi ảnh chụp thẻ nhân viên mang tên Nguyễn Hữu Nghĩa, tự giới thiệu là phụ trách vật tư thuộc Phòng Hành chính-Quản trị của trường, đồng thời cung cấp hàng loạt giấy tờ giả mạo như Giấy xin phép ra vào trường học, Giấy đề xuất thanh toán, Phiếu xuất kho, biên lai chuyển tiền đặt cọc 100 triệu đồng...

Sau khi doanh nghiệp tin tưởng và đồng ý cung cấp hàng hóa, các đối tượng yêu cầu chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp đã trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền đã hướng dẫn doanh nghiệp dừng giao dịch, kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Biện pháp nào để phòng ngừa?

Để phòng ngừa, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tuyển sinh, nhập học và đóng học phí. Chỉ truy cập website, fanpage và các kênh thông tin chính thức của nhà trường, cơ sở giáo dục; không truy cập các đường link hoặc quét mã QR được gửi từ nguồn không rõ ràng. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt là chuyển vào tài khoản cá nhân, cần liên hệ trực tiếp với nhà trường thông qua số điện thoại hoặc kênh liên lạc chính thức để xác minh trước khi giao dịch.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin bảo mật cho người khác qua điện thoại, tin nhắn và mạng xã hội.

Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan Công an khuyến cáo cần xác minh kỹ danh tính người đại diện, văn bản giao dịch và thông tin thanh toán khi nhận được các đơn đặt hàng lớn từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt khi có yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tạm dừng hoặc phong tỏa giao dịch; đồng thời lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mã QR và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.