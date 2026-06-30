Từ 1/7, hơn 3,5 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8%

ANTD.VN - Từ ngày 1/7, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng 8% theo quy định mới.

Từ ngày 1/7, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng 8%



Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Như vậy, khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP.

Cũng theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức tăng chung là 8%, trong khi người có mức hưởng thấp, nghỉ trước năm 1995 còn được cộng thêm 300.000 đồng/tháng hoặc nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP và Thông tư 14/2026/TT-BNV, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 được thực hiện như sau:

Mức tăng 8% áp dụng cho toàn bộ người thuộc diện điều chỉnh. Mức hưởng mới được tính bằng mức lương hưu, trợ cấp của tháng 6/2026 nhân với 1,08.

Ví dụ, một người đang hưởng lương hưu 6 triệu đồng/tháng sẽ được tăng lên 6,48 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng thêm 480.000 đồng.

Đối với người nghỉ hưởng lương hưu hoặc trợ cấp trước ngày 1/1/1995. Sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

Chẳng hạn, một người đang hưởng 3,2 triệu đồng/tháng sẽ tăng lên 3,456 triệu đồng sau khi điều chỉnh 8%. Do mức hưởng vẫn không vượt 3,5 triệu đồng nên tiếp tục được cộng thêm 300.000 đồng, nâng tổng mức hưởng lên 3,756 triệu đồng/tháng.

Đối với người nghỉ hưởng trước ngày 1/1/1995, nếu sau khi tăng 8%, mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên đúng 3,8 triệu đồng/tháng.

Ví dụ, người đang hưởng 3,45 triệu đồng/tháng sẽ tăng lên 3,726 triệu đồng sau khi điều chỉnh 8%. Do mức này thấp hơn 3,8 triệu đồng nên sẽ được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026 có 3 mức điều chỉnh gồm: tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng thuộc diện điều chỉnh; cộng thêm 300.000 đồng/tháng đối với người nghỉ trước năm 1995 có mức hưởng sau điều chỉnh từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống; và nâng mức hưởng lên 3,8 triệu đồng/tháng nếu sau khi tăng 8% vẫn dưới ngưỡng này.

Các chuyên gia an sinh cũng lưu ý chính sách cộng thêm 300.000 đồng hoặc nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng chỉ áp dụng với một số người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, không áp dụng cho toàn bộ người hưởng lương hưu.

Theo quy định, nhóm được tăng mức hưởng gồm người đang hưởng lương hưu; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu; cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu hưởng trợ cấp hằng tháng; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và một số nhóm trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Riêng chính sách hỗ trợ thêm đối với mức hưởng thấp chỉ áp dụng cho các đối tượng nêu trên nếu đã nghỉ hưởng trước ngày 1/1/1995 và sau khi điều chỉnh 8% vẫn có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng.