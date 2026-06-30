Những hình ảnh đầu tiên của Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cứu hộ tại Venezuela

ANTD.VN - Sau hành trình kéo dài hơn 23 giờ vượt nửa vòng trái đất, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã có mặt an toàn tại Venezuela và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng. Trong đội hình 41 cán bộ, chiến sĩ lên đường lần này có 10 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của đoàn công tác, trưa 29-6 (giờ địa phương), sau hành trình bay từ Hà Nội đến Pháp kéo dài 11 giờ, nghỉ tiếp nhiên liệu 2 giờ trước khi tiếp tục bay thêm khoảng 10 giờ, đoàn đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Maiquetia Simón, bang La Guaira, Venezuela.

Đoàn công tác xuống đến sân bay quốc tế Maiquetia Simón

Ngay tại sân bay, đoàn công tác được Đại sứ Việt Nam tại Venezuela, đại diện Bộ Quốc phòng Venezuela cùng các cơ quan chức năng nước bạn đón tiếp trọng thị. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela cũng trực tiếp có mặt, gửi lời cảm ơn và động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng lên đường hỗ trợ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.

Đặc biệt, trong đội hình thực hiện nhiệm vụ lần này có 10 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội - những cán bộ giàu kinh nghiệm, từng trực tiếp tham gia nhiều vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Thủ đô và các địa phương.

Sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ

Ngay sau khi hạ cánh, không có thời gian nghỉ ngơi, đoàn công tác lập tức chia thành hai tổ để triển khai nhiệm vụ. Tổ thứ nhất do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng đoàn công tác dẫn đầu, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam khảo sát thực địa, đánh giá hiện trường và xây dựng phương án tác chiến phù hợp.

Công tác sẵn sàng phương tiện để bắt tay vào nhiệm vụ

Tổ còn lại nhanh chóng vận chuyển toàn bộ phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng đến khu vực tập kết của các đoàn cứu hộ quốc tế tại bang La Guaira, cách thủ đô Caracas khoảng 30 km, khẩn trương dựng lều trại, thiết lập doanh trại dã chiến và bảo đảm các điều kiện hậu cần để sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Trong quá trình thiết lập khu doanh trại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Gustavo González đã trực tiếp đến thăm, chào hỏi và gửi lời cảm ơn lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã không quản đường xa sang hỗ trợ người dân Venezuela trong thời điểm đất nước đang chịu hậu quả nặng nề của trận động đất.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên đất Venezuela

Theo kế hoạch, ngay trong tối 29-6 (giờ địa phương), Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an sẽ di chuyển đến khu vực được phân công, cách nơi đóng quân khoảng một giờ ô tô, để bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện đoàn công tác cho biết, toàn bộ hành trình di chuyển diễn ra an toàn, các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, máy dò tìm, dụng cụ cứu hộ và vật tư y tế đều được bảo quản nguyên vẹn, không xảy ra thất lạc, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay khi bước vào hiện trường.

10 chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Hà Nội tham gia cứu nạn cứu hộ tại Venezuela

Đến cuối ngày đầu tiên tại Venezuela, đoàn đã hoàn tất việc thiết lập khu sinh hoạt dã chiến, ổn định nơi nghỉ và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào nhiệm vụ cứu nạn trong điều kiện được dự báo hết sức khó khăn.

Bên cạnh đó, đoàn cũng cho biết hạ tầng thông tin liên lạc tại Venezuela hiện gặp nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến việc trao đổi thông tin với trong nước. Đoàn đã đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ mở chuyển vùng quốc tế đối với các số điện thoại của cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kịp thời cập nhật tình hình về Bộ Công an.

Phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của nước bạn nhanh chóng triển khai công tác

Việc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị của Bộ Công an có mặt tại Venezuela không chỉ thể hiện năng lực, bản lĩnh của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong các nhiệm vụ quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam nhân văn, trách nhiệm, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất để cứu giúp người dân và bạn bè quốc tế.