ANTD.VN - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất quy đổi thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ khi tính lương hưu, từ mức 0,25 năm đến 1 năm.

Đề xuất điều chỉnh cách tính thời gian đóng để hưởng lương hưu

Bộ Nội vụ đề xuất làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo các mức 0,25 năm với phần tháng lẻ, nhằm bảo đảm công bằng quyền lợi giữa người lao động.

Theo đó, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đang được thẩm định, cơ quan soạn thảo đưa ra nhiều điều chỉnh sau một năm thực hiện luật hiện hành.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thay đổi cách làm tròn thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi tính mức hưởng lương hưu. Theo đó, thời gian lẻ được quy đổi cụ thể: từ 1-3 tháng tính 0,25 năm; 4-6 tháng tính 0,5 năm; 7-9 tháng tính 0,75 năm và 10-11 tháng tính tròn một năm.

Hiện hành, thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 1-6 tháng được tính là nửa năm, từ 7-11 tháng tính tròn một năm. Điều này dẫn đến trường hợp người đóng 1 tháng lẻ và 6 tháng lẻ đều được tính như nhau.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo công bằng hơn về quyền lợi. Ví dụ, người có 5 tháng lẻ vẫn được tính 0,5 năm, nhưng người chỉ có 1-3 tháng lẻ sẽ chỉ được tính 0,25 năm, thay vì 0,5 năm như trước.

Đề xuất này cũng phù hợp với quy định hiện hành khi mức hưởng lương hưu được tính với đơn vị nhỏ nhất là 0,25%.

Ngoài ra, với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, dự thảo điều chỉnh thời điểm đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Thay vì đóng vào tháng liền kề trước khi đủ tuổi nghỉ hưu như hiện nay, người lao động sẽ đóng vào chính tháng nghỉ hưu để thống nhất quyền lợi giữa các nhóm.

Ví dụ, một lao động đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 7-2026 nhưng còn thiếu 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định hiện hành, người này phải đóng vào tháng 6/2026; còn theo đề xuất mới sẽ đóng vào tháng 7-2026.

Dự thảo cũng bổ sung quy định với nhóm lao động thuộc khu vực bắt buộc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Theo đó, người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội cho người nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thay vì không phải đóng như hiện hành nếu không có thỏa thuận khác.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo đề xuất giao Chính phủ xem xét giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi tùy điều kiện từng thời kỳ; tách mức tham chiếu tính đóng - hưởng bảo hiểm xã hội khỏi lương cơ sở; bỏ giới hạn một năm đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu.

Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.