Truy tìm đối tượng liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Bắt, giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 1-4, tại phố Mã Mây, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, anh M (trú tại Hà Nội) bất ngờ bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép, đưa đi nhiều địa điểm và có hành vi hành hung, cướp tài sản. Nguyên nhân ban đầu, xác định do mâu thuẫn vay nợ.

Đối tượng Trần Quang Huy

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Cướp tài sản”.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định,Trần Quang Huy (SN 1996; thường trú tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) là đối tượng liên quan. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết thông tin về đối tượng Trần Quang Huy thì báo ngay cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0904.908.983), cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.