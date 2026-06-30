Đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân

ANTD.VN - Ngày 30-6, tại sân vận động Hàng Đẫy, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn thực hành Điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân (CAND) năm 2026 đối với 14 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 và Cụm thi đua số 7.

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả tập huấn Điều lệnh, võ thuật CAND của các đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong, kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

CBCS thuộc 14 đơn vị tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn thực hành Điều lệnh, võ thuật

Đại uý Nguyễn Duy Tuấn Minh - Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội phát biểu khai mạc

Các đơn vị triển khai kiểm tra nội dung đội ngũ

Theo kế hoạch, chương trình kiểm tra diễn ra trong một ngày. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hành Điều lệnh CAND, các bài võ thuật cơ bản, đội hình đội ngũ... Đây là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong công tác cũng như rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, khả năng ứng phó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh, võ thuật CAND

Các CBCS thực hiện nội dung võ thuật CAND

Thông qua đợt kiểm tra, Ban tổ chức sẽ đánh giá khách quan chất lượng công tác huấn luyện tại từng đơn vị, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình huấn luyện trong thời gian tới.

Đợt kiểm tra không chỉ là dịp đánh giá kết quả quá trình tập huấn của cán bộ, chiến sĩ thuộc 14 đơn vị trong hai Cụm thi đua mà còn là cơ hội để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Trong bối cảnh yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng cao, việc thường xuyên tổ chức tập huấn và kiểm tra Điều lệnh, võ thuật CAND có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng chiến đấu, ứng xử chuẩn mực, kỷ luật nghiêm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ để Công an thành phố Hà Nội tiếp tục đánh giá chất lượng công tác huấn luyện của các đơn vị trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2026, đồng thời thúc đẩy việc duy trì nền nếp chấp hành Điều lệnh CAND, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.