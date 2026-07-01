Lãnh đạo doanh nghiệp 'bịa' chuyện đất khu công nghiệp thành đất thổ cư

ANTD.VN - Hai lãnh đạo doanh nghiệp gian dối rằng huyện Tịnh Biên (cũ) ở An Giang sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được “lên thổ cư” để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn…

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Huy Hiếu (SN 1953, ở phường Văn Miếu, Hà Nội) và Trần Anh Dũng (SN 1971, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Hiếu là Chủ tịch Công ty TNHH Chế biến nông lâm sản xuất khẩu Xuân Tô, còn bị can Trần Anh Dũng là đại diện pháp luật của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuân Tô (viết tắt là Công ty CP Xuân Tô). Cả hai doanh nghiệp đều có trụ sở ở tỉnh An Giang.

Năm 2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nguyễn Huy Hiếu nảy sinh ý định cùng Trần Anh Dũng đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty CP Xuân Tô hiện đang xin đất tại Dự án khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên (cũ), tỉnh An Giang). Hai người này dự kiến sẽ huy động vốn đầu tư để khiến những người khác tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Khoảng đầu năm 2022, Trần Anh Dũng đề nghị anh T (SN 1989, ở Hà Nội) góp vốn đầu tư vào Công ty CP Xuân Tô. Theo sự chỉ đạo của Hiếu, Dũng giới thiệu với anh T về việc Hiếu và Dũng đang điều hành Công ty TNHH Xuân Tô và Công ty CP Xuân Tô, có khả năng xin đất công nghiệp tại KCN Xuân Tô.

Hai người giới thiệu, về lâu dài khi huyện Tịnh Biên (cũ) được lên thị xã, đất tại KCN Xuân Tô có thể chuyển đổi thành đất ở đô thị và hiện Công ty CP Xuân Tô đang thiếu 30% vốn góp tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng để xin dự án.

Nhằm khiến anh T tin tưởng hơn, Hiếu và Dũng còn đưa bị hại vào An Giang để xem thực tế tại KCN Xuân Tô vào ngày ngày 20-4-2022. Tại đây, bị can Hiếu nói với anh T việc đã “giao nhiệm vụ” cho Dũng nên mọi việc cần trao đổi liên quan đến việc góp vốn đầu tư cứ liên hệ trực tiếp với Dũng.

Ngày 26-4-2022, Dũng còn gửi cho anh T bản ảnh công văn thông báo tiến độ triển khai dự án tại KCN Xuân Tô của Công ty CP Xuân Tô (do Dũng lập, ký và đóng dấu công ty CP Xuân Tô) về việc triển khai Dự án trên theo lộ trình.

Tin tưởng các thông tin Hiếu và Dũng đưa ra là thật, anh T đồng ý góp vốn vào Công ty CP Xuân Tô để xin dự án và đã chuyển 7,5 tỷ đồng cho các bị can. Cơ quan tố tụng cáo buộc, sau khi nhận tiền, Hiếu và Dũng không làm thủ tục gì để xin đất dự án như cam kết.

Theo chỉ đạo của Hiếu, Dũng rút tiền mặt 2 tỷ đồng để trả nợ cá nhân cho Hiếu; chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của Hiếu để sử dụng cá nhân. Còn lại 3 tỷ đồng, Dũng chi tiêu cá nhân hết.

Khi biết việc Hiếu và Dũng không làm thủ tục để xin dự án như cam kết, anh T đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu trả tiền nhưng không được. Bị hại vì thế trình báo sự việc ra cơ quan công an vào tháng 11-2022, khoảng 6 tháng sau khi bị lừa đảo.

Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Hiếu đã nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng, còn Trần Anh Dũng bồi thường 3 tỷ đồng. Bị hại yêu cầu hai bi can tiếp tục phải trả mình số còn chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng.