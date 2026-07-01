Lực lượng 141 tóm cặp đôi đi xe không giấy tờ, trong cốp giấu côn 3 khúc

ANTD.VN - Quá trình tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện chiếc xe máy không rõ nguồn gố, được đối tượng khai mua trên mạng xã hội. Ngoài ra, cốp xe còn giấu "vũ khí nóng".

Khoảng 22h30 ngày 30-6-2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến phố Trần Thủ Độ, phường Yên Sở, Hà Nội, Tổ công tác Y13/141-CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ - đen mang BKS: 29X7-4185 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận là Nguyễn Văn Phán, SN 2011, trú tại xã Vân Tảo, Hà Nội, chở theo Trần Tùng Dương, SN 2010, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội.

Hai thiếu niên mang theo "vũ khí nóng" điều khiển xe không giấy tờ mua trên mạng xã hội

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Phán không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký xe và không có Giấy phép lái xe theo quy định. Tiếp tục kiểm tra phương tiện, Tổ công tác phát hiện trong cốp xe có 1 gậy ba khúc.

Đấu tranh tại chỗ, Trần Tùng Dương khai nhận, chiếc xe mô tô và gậy ba khúc do Dương đặt mua trên mạng xã hội, phương tiện thời điểm giao dịch không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tổ công tác Y13/141 đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ người, tang vật và phương tiện có liên quan cho Công an phường Yên Sở, Hà Nội để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.