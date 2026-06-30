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Chính trị - Xã hội

Công an Hà Nội đến tận nhà lấy mẫu ADN cho mẹ liệt sĩ 100 tuổi

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Phú Khánh

ANTD.VN - Sáng 30-6, căn phòng nhỏ của cụ Nguyễn Thị La tại Cụm 7, xã Ô Diên (Hài Nội) có những vị khách đặc biệt. Họ là cán bộ, chiến sĩ Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý căn cước (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP Hà Nội). Với tình cảm và sự trân trọng, tổ công tác mang theo chiếc vali chuyên dụng chứa bộ dụng cụ lấy mẫu sinh phẩm, bước nhẹ nhàng đến bên chiếc giường gỗ nơi cụ La đang nằm...

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Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội thực hiện quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ cánh tay cụ Nguyễn Thị La (100 tuổi) ngay tại nhà
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Cụ Nguyễn Thị La năm nay vừa tròn 100 tuổi. Ở cái tuổi bách niên, mái tóc cụ đã trắng cước, đôi mắt mờ đục và thể trạng yếu đi nhiều sau một trận ốm dài.
Thế nhưng, khi nghe con cháu ghé sát tai nói có các chiến sĩ công an đến lấy mẫu ADN để tìm phần mộ cho người con trai - liệt sĩ Đào Văn Khải (sinh năm 1951), đôi bàn tay nhăn nheo của cụ bỗng run lên vì xúc động.

Ký ức về người con ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc chưa một ngày nguôi ngoai trong tâm khảm người mẹ già.

Hiểu rằng việc đi lại đối với một công dân tuổi thế kỷ là điều bất khả thi, tổ công tác đã chủ động di chuyển xuống tận cơ sở. Tại hiện trường, với sự kính trọng, chiến sĩ trẻ khẽ quỳ chân, nhẹ nhàng trò chuyện để cụ an tâm, trong khi đồng đội tỉ mỉ sát khuẩn tay, mở niêm phong túi tăm bông chuyên dụng. Từng thao tác quẹt mẫu được thực hiện khéo léo, nhanh chóng để không làm cụ mệt.

Nhìn mẫu ADN của mình được dán mã vạch, bỏ vào phong bì niêm phong cẩn thận, cụ La ngấn lệ, mấp máy môi như muốn nói lời cảm ơn.

Đối với gia đình cụ, mẫu ADN được lưu giữ sáng nay không chỉ là một thủ tục, mà là sợi dây hy vọng cuối cùng, là cơ hội để người mẹ già hoàn thành tâm nguyện đau đáu cả một đời trước khi nhắm mắt.

Chuyến đi đến căn nhà nhỏ ở xã Ô Diên của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chỉ là một lát cắt nhỏ trong chiến dịch cao điểm diễn ra từ ngày 26-6 đến ngày 2-7-2026 của Công an TP Hà Nội.

Những ngày này, các tổ công tác đang chạy đua với thời gian, len lỏi vào từng ngõ sâu, gõ cửa từng nhà các gia đình chính sách, đặc biệt là những thân nhân liệt sĩ đã bước sang tuổi "xưa nay hiếm".

Mỗi mẫu ADN được thu nhận, làm sạch và đưa vào kho dữ liệu quốc gia hôm nay không đơn thuần là một con số sinh học khô khan.

Đó là lời hứa bằng hành động, là sự tri ân của thế hệ đi sau gửi tới những người đã hiến dâng xương máu cho mảnh đất này, nhen nhóm lên tia hy vọng tìm kiếm cho hàng ngàn gia đình, để ngày trở về của các anh hùng liệt sĩ không còn xa.

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Từ khóa:

#Lấy mẫu ADN mẹ liệt sĩ #Công an Hà Nội #Thân nhân liệt sĩ #Xã Ô Diên Hà Nội #Giọt máu tri ân

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