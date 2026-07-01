Truy nã Ngô Thị Ngọc về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang truy nã đối tượng Ngô Thị Ngọc (SN 1995; trú tại phường Trần Liễu, TP Hải Phòng) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đối tượng Ngô Thị Ngọc

Theo tài liệu hồ sơ, ngày 31-3-2026, Ngô Thị Ngọc bị cơ quan Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Ngày 12-6-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Ngô Thị Ngọc.

Nếu phát hiện Ngô Thị Ngọc có đặc điểm nhận dạng như trên ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT: 0961156788), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.