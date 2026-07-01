Cảnh sát hình sự Hà Nội làm rõ 2 nhóm "quái xế" điều khiển xe máy náo loạn đường phố lúc rạng sáng

ANTD.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, làm rõ 2 nhóm "quái xế" điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn đường phố vào rạng sáng 27-6 vừa qua.

Trước đó, ngày 27-6-2026, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin phản ánh kèm hình ảnh, video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên tuyến đường Trường Chinh (Hà Nội) vào rạng sáng cùng ngày, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Nhóm đối tượng điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô lúc rạng sáng gây náo loạn đường phố

Quá trình điều tra xác định, nhóm trên gồm 16 đối tượng. Sau khi làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an các phường, xã nơi các đối tượng cư trú tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và gia đình tăng cường quản lý, giáo dục nhằm phòng ngừa tái phạm.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ một nhóm khác gồm 6 đối tượng, tụ tập, sử dụng 3 xe mô tô, mang theo hung khí di chuyển từ khu vực xã Hòa Xá qua các tuyến đường Cienco 5 - Hà Đông - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Trường Chinh gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nhóm đối tượng mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng bị bắt giữ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Công Duy (sinh năm 2006, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Sỹ Anh Tuấn (sinh năm 2007, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), Mai Anh Quân (sinh năm 2010, trú tại Hòa Xá, Hà Nội) và Đỗ Tiến Long (sinh năm 2008, trú tại Hòa Xá, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đối với 2 đối tượng còn lại, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan Công an đã bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, tụ tập điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.