Nửa thế kỷ An ninh Thủ đô: Những bước chân không mỏi vì bình yên Hà Nội

Buổi lễ trọng thể vinh dự được đón đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Quý Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Văn Bé - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật; Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Đại tá Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an; đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí; đồng chí Trần Đức Trung Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao, du lịch; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo UBND, Công an các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội; các đồng chí Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội...

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chung vui với An ninh Thủ đô

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì lễ kỷ niệm. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, các thế hệ người làm báo An ninh Thủ đô…

Nụ cười, niềm vui của các đồng chí lãnh đạo đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu

An ninh Thủ đô - Nửa thế kỷ khiêm nhường và kiêu hãnh

Ngày 15-8-1976, Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên, mở ra hành trình nửa thế kỷ đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô, thành phố và bạn đọc. Năm thập kỷ đã đi qua, trang tin hôm qua, trang báo An ninh Thủ đô hôm nay không chỉ ghi lại những dấu mốc của lịch sử, những nhịp bước chuyển mình của Thủ đô, mà còn ghi lại những câu chuyện đời thường, những khoảnh khắc chân thực về CBCS Công an Hà Nội và các địa phương, của từng cá nhân, cuộc sống trên từng trang báo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tiếp đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Lễ kỷ niệm được mở màn và xuyên suốt trong chương trình là những ca khúc về mùa thu, về Hà Nội. An ninh Thủ đô ra đời vào mùa thu năm 1976. Và hôm nay, giữa một mùa thu rất đặc biệt - mùa thu đánh dấu 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên, những ca khúc về mùa thu, về Hà Nội trở nên vô cùng ý nghĩa cho một cuộc hội ngộ của người làm báo, CBCS Công an Thủ đô, văn nghệ sỹ, trí thức…

Ghi nhận thành tích của An ninh Thủ đô trong hành trình 50 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã trao tặng bức trướng cho CBCS, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô với 16 chữ vàng "Bút sắc, lòng trong, tiên phong số hóa - Tờ báo chính trực, kịp thời, gần dân"

Xuyên suốt hành trình 50 năm, An ninh Thủ đô luôn xác định nội dung là giá trị cốt lõi làm nên bản sắc và vị thế. Không chạy theo những thông tin nhất thời, An ninh Thủ đô lựa chọn con đường bền bỉ - đầu tư cho những tuyến bài chuyên sâu, những chuyên mục giàu tính phát hiện, phản biện và đậm hơi thở cuộc sống. Chính sự nghiêm cẩn trong từng con chữ, cùng cách tiếp cận nhân văn và gần gũi với đời sống nhân dân đã tạo nên một dấu ấn riêng, nét văn hóa bền vững trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô đón tiếp đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Những tuyến bài điều tra sắc bén, những loạt bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến những chuyên mục, diễn đàn bền bỉ đồng hành cùng đời sống dân sinh... An ninh Thủ đô luôn giữ vững bản sắc của một tờ báo Công an giữa lòng Thủ đô, ngày càng khẳng định vị thế trong lòng bạn đọc cả nước. Giá trị của những trang báo vì thế không chỉ được ghi nhận bằng những giải thưởng báo chí uy tín, mà còn được khẳng định bằng sức lan tỏa của từng tác phẩm, sự đồng thuận xã hội được vun đắp và niềm tin của nhân dân.

Các ca khúc trong chương trình như một thông điệp nghệ thuật gửi tới những người làm báo An ninh Thủ đô

Một điểm sáng của An ninh Thủ đô là tinh thần nhân văn, trách nhiệm sâu sắc với cộng đồng, luôn là một trong những đơn vị báo chí Công an đi đầu trong công tác xã hội, từ thiện, kịp thời chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh; tổ chức thường niên sự kiện Giải Bóng đá học sinh THPT…

Cuộc hội ngộ của các thế hệ làm báo An ninh Thủ đô

Bước vào kỷ nguyên số, báo chí buộc phải thay đổi để thích ứng. Lấy báo điện tử làm trung tâm của chiến lược phát triển, từ năm 2023, An ninh Thủ đô từng bước xây dựng hệ sinh thái truyền thông số đa nền tảng. Một sự kiện được sản xuất đồng thời dưới nhiều hình thức: bài viết, hình ảnh, video, đồ họa, mạng xã hội, và quan trọng nhất, đều bắt đầu từ một nguồn thông tin đã được kiểm chứng.

Hành trình nửa thế kỷ qua là sự bứt phá và trưởng thành của Báo An ninh Thủ đô từ năm 1976 và nay là Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô. Từ một bản tin nội bộ của lực lượng Công an Thủ đô ra đời trong những ngày đầu đất nước thống nhất đến một cơ quan truyền thông đa phương tiện, mỗi bước trưởng thành của Báo An ninh Thủ đô đều được viết nên bằng bản lĩnh dám đổi mới, khát vọng phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Nối tiếp hành trình của niềm tin và sự kiêu hãnh

Thay mặt tuổi trẻ An ninh Thủ đô, Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh trong phát biểu tại lễ kỷ niệm đã khẳng định “điều đặc biệt nhất của nghề báo đó là mỗi cá nhân lớn lên cùng trang báo trước cả khi trở thành người làm ra nó”.

Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh đại diện thế hệ trẻ phát biểu

Theo Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh, thế hệ nhà báo trẻ hôm nay không kế thừa một cơ quan mà kế thừa một niềm tin của bạn đọc đã gửi vào bốn chữ An ninh Thủ đô suốt nửa thế kỷ. “Niềm tin thì không thể in lại, chỉ có thể giữ từng ngày và làm tốt hơn nữa từ những việc nhỏ để không chỉ gìn giữ tài sản quý giá nhất ấy mà phải nhân rộng lên nhiều lần... Thế hệ làm báo hôm nay đối diện với mạng xã hội, tin giả, trí tuệ nhân tạo. Nhưng có một thứ công nghệ không bao giờ làm thay được là có mặt ở hiện trường, là nhìn vào mắt nhân vật của mình, là chịu trách nhiệm đến cùng về từng dòng tin. Đó chính là những điều mà 50 năm qua các thế hệ An ninh Thủ đô đã làm và là thứ chúng tôi nguyện tiếp tục làm” - Thiếu tá Nguyễn Phú Khánh khẳng định.

Người làm báo An ninh Thủ đô sẽ giữ ngòi bút thẳng, giữ trái tim nóng và giữ cái đầu tỉnh táo trên mặt trận thông tin; học sự tử tế của những người làm báo đi trước - văn hóa Hà Nội, phải thấm đẫm trong từng bài viết, coi sự nhân văn là lẽ sống của nghề; làm chủ công nghệ, không bao giờ để công nghệ làm chủ lương tâm người cầm bút; sống sao cho xứng đáng, để 50 năm nữa, người trẻ ở An ninh Thủ đô sẽ nói về người làm báo hôm nay bằng niềm tự hào...