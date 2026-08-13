ANTD.VN - Dự lễ kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên tổ chức chiều 13-8-2026, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá: Bản lĩnh chiến sỹ Công an nhân dân hòa quyện sự sắc sảo người làm báo đã tạo nên màu cờ sắc áo An ninh Thủ đô.

Bền bỉ xây dựng một thương hiệu uy tín

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định nửa thế kỷ trước, giữa những ngày đầu đất nước thống nhất, số báo An ninh Thủ đô đầu tiên ra đời từ một ấn phẩm nội bộ của lực lượng Công an Thủ đô. Từ thời điểm ấy, các thế hệ người làm báo An ninh Thủ đô đã bền bỉ dựng nên một thương hiệu báo chí uy tín, sức lan tỏa rộng, nay tiếp tục phát triển trong mô hình tổ chức mới là An ninh Thủ đô hôm nay.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Lê Quốc Minh trân trọng ghi nhận 3 giá trị mà An ninh Thủ đô đã tạo dựng.

Trước hết là một bản sắc nghề nghiệp riêng có, bản lĩnh chính trị kiên định của người chiến sĩ Công an nhân dân hòa quyện với sự nhạy bén, sắc sảo của người làm báo cách mạng đã làm nên màu cờ sắc áo của An ninh Thủ đô, luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng về an ninh trật tự, truyền tải chân thực cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm để giữ bình yên cho nhân dân.

Tiếp đó là năng lực thông tin và định hướng dư luận. An ninh Thủ đô là cầu nối tin cậy giữa Đảng bộ, chính quyền thành phố với nhân dân, thông tin kịp thời, chuẩn mực trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Chuyên đề An ninh Thủ đô và đồng chí Chu Quốc Dũng, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô

Và giá trị thứ ba là tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội. Các hoạt động từ thiện, giải thể thao, sự kiện văn hóa thường niên do tờ báo tổ chức đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một tòa soạn, góp phần bồi đắp nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

​Bước phát triển trong chặng đường mới

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh đã biểu dương và trân trọng những đóng góp quý giá đó đồng thời gợi mở 5 định hướng cho chặng đường mới.

Cụ thể cần giữ vững tính Đảng, tính chiến đấu và tính nhân dân, luôn đặt nhiệm vụ chính trị lên trên hết, đi đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu và cán bộ, chiến sỹ, người lao động An ninh Thủ đô qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Coi đạo đức nghề nghiệp và độ tin cậy là tài sản sống còn. Theo đó, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị Ban Biên tập và Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô thực hiện nghiêm 10 quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo; triển khai thực chất phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí.

“Giữa đa dạng thông tin và cả tin giả, tin thất thiệt, lợi thế của báo chí chuyên nghiệp không nằm ở tốc độ mà ở sự kiểm chứng và uy tín được bồi đắp mỗi ngày” – đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an, CATP và thành phố dự buổi lễ

Cùng với đó, người làm báo An ninh Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, cần chuyển mạnh từ tư duy làm báo truyền thống sang tư duy sản phẩm, lấy dữ liệu và nhu cầu công chúng làm căn cứ, phát triển nội dung đa phương tiện, đa nền tảng.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải minh bạch về nguyên tắc, có quy trình kiểm soát nội bộ, bảo đảm con người chịu trách nhiệm cuối cùng với mỗi tác phẩm; bảo vệ nghiêm ngặt bản quyền nội dung gốc…

Đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật trao Kỷ niệm chương cho Trung tá Chu Quốc Dũng

Đổi mới nội dung theo hướng báo chí giải pháp; trong đó, đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị các đồng chí xây dựng những tuyến bài, chuyên đề chuyên sâu, dễ tiếp cận để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và định hướng quy hoạch phát triển Thủ đô đến với từng người dân, doanh nghiệp. Báo chí không dừng ở phản ánh bề nổi mà phải phân tích, hiến kế, giám sát và phản biện xã hội có trách nhiệm.

Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ, đổi mới tổ chức Hội tại cơ sở, biến ​Chi hội Nhà báo An ninh Thủ đô cần thực sự là tổ ấm nghề nghiệp - nơi rèn luyện bản lĩnh, chia sẻ chuyên môn và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của hội viên. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam để đào tạo báo chí dữ liệu, báo chí đa phương tiện, kỹ năng xác minh thông tin; khuyến khích hội viên tham gia Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên đề.

Đồng chí Võ Văn Bé trao Bằng khen của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho tập thể và cá nhân Báo An ninh Thủ đô

“Chặng đường 50 năm là điểm tựa vững chắc để những người làm báo An ninh Thủ đô tự tin bước vào giai đoạn mới với vị thế mới, khí thế mới, tầm nhìn mới. Chúc An ninh Thủ đô mãi giữ vững niềm tin yêu của bạn đọc, xứng đáng là niềm tự hào của lực lượng Công an và nhân dân Thủ đô Anh hùng” - đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ.