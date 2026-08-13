Công an xã Phượng Dực tích cực vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

ANTD.VN -Thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; qua đó tiếp nhận 1 khẩu súng ngắn và 10 viên đạn do người dân tự nguyện giao nộp.

Với mục tiêu không để xảy ra các vụ phạm pháp hình sự liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn, thời gian qua, Công an xã Phượng Dực đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngày 11/8/2026, qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an xã Phượng Dực, chị N.T.H (SN 1983, trú tại xóm Liễu, thôn Văn Hoàng, xã Phượng Dực) đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng ngắn (vũ khí quân dụng) cùng 10 viên đạn.

Chị N.T.H đã ra Công an xã giao nộp 1 khẩu súng ngắn (vũ khí quân dụng) cùng 10 viên đạn

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phượng Dực đã tiến hành lập biên bản, tiếp nhận, quản lý số vũ khí, đạn nêu trên và thực hiện các thủ tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Phượng Dực sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bằng nhiều hình thức; đồng thời vận động người dân chủ động phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, giúp người dân nhận diện rõ những nguy cơ, hậu quả của việc tàng trữ, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động giao nộp và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.