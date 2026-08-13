Báo An ninh Thủ đô - minh chứng rõ nét cho tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

ANTD.VN - "Trải qua nửa thế kỷ bền bỉ đồng hành cùng nhịp đập của Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô đã khẳng định vị thế của một tờ báo Công an bản lĩnh, nhân văn và đầy trách nhiệm"....

Được có mặt tại trụ sở Công an Thành phố Hà Nội hôm nay, hòa chung không khí trang trọng và tự hào của Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo An ninh Thủ đô đầu tiên, trong tôi dâng trào một niềm vinh dự đặc biệt. Nhiều năm qua, khi đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn pháp luật của báo, tôi không chỉ coi đây là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là một cơ duyên lớn trong sự nghiệp luật sư của mình.

Việc được đem tri thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn để giải đáp những thắc mắc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của độc giả thông qua trang báo đã giúp giới luật sư chúng tôi rút ngắn khoảng cách với nhân dân. Mỗi câu hỏi gửi về chuyên mục không chỉ thể hiện niềm tin của độc giả dành cho tờ báo, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào tính công minh của pháp luật.

Trải qua nửa thế kỷ bền bỉ đồng hành cùng nhịp đập của Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô đã khẳng định vị thế của một tờ báo công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn và đầy trách nhiệm. Không chỉ là tấm gương phản chiếu chân thực, kịp thời trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn bình yên cho Thủ đô Hà Nội, tờ báo còn là một 'người bạn đường tin cậy', một 'điểm tựa pháp lý' vững chắc cho biết bao thế hệ độc giả. Chính sự kết hợp hài hòa giữa ngòi bút sắc bén bảo vệ lẽ phải và trái tim ấm áp, hết lòng vì nhân dân đã làm nên bản sắc riêng biệt, tạo nên thương hiệu An ninh Thủ đô trọn vẹn niềm tin trong lòng công chúng suốt 50 năm qua.

Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội

Sự trường tồn và uy tín của Báo An ninh Thủ đô suốt nửa thế kỷ là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô nói chung và các thế hệ làm báo An ninh Thủ đô nói riêng.

Nhân cột mốc vàng 50 năm lịch sử, tôi xin gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất tới Ban Biên tập, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo An ninh Thủ đô qua các thời kỳ.

Chúc Báo An ninh Thủ đô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung lẫn hình thức trong kỷ nguyên số, xứng đáng với 16 chữ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội trao tặng, đó là “bút sắc, lòng trong, tiên phong số hóa, tờ báo chính trực, kịp thời, gần dân”.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới tờ báo sẽ ngày càng phát triển hiện đại, đa nền tảng, luôn là điểm tựa tin cậy về thông tin và pháp luật của nhân dân Thủ đô cũng như bạn đọc cả nước.

Đặc biệt, với tư cách là một cộng tác viên gắn bó lâu năm, tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ cùng chuyên mục Tư vấn pháp luật, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật và giữ gìn bình yên cho Thủ đô ngàn năm văn hiến.