ANTD.VN - Lễ kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (15-8-1976 – 15-8-2026) được Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức chiều 13-8-2026 tại Hội trường lớn 87 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển của một tờ báo đã trở thành một phần thân thuộc trong đời sống Thủ đô; đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đã bền bỉ góp sức tạo dựng truyền thống và diện mạo An ninh Thủ đô. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của một cơ quan báo chí, mà còn là hoạt động góp phần lan toả tôn vinh dòng chảy của nền báo chí cách mạng Việt Nam và khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng trong lòng nhân dân.



Phía sau hành trình 50 năm ấy không chỉ là những trang báo, những con số hay những dấu mốc nghề nghiệp. Đó trước hết là hành trình của những người chiến sĩ Công an Thủ đô cầm bút – những người vừa mang bản lĩnh, kỷ luật của người chiến sĩ Công an nhân dân, vừa mang trách nhiệm, tâm huyết và sự nhạy bén của người làm báo.



Trên từng dòng tin, bài viết, phóng sự, chúng tôi đã góp phần đưa hơi thở của cuộc sống, những chiến công thầm lặng và hình ảnh đẹp của người cán bộ Công an đến với nhân dân; đồng thời trở thành những người kể chuyện trung thành về một Hà Nội bình yên, văn minh, nghĩa tình.

Nửa thế kỷ qua, An ninh Thủ đô đã đồng hành cùng từng bước chuyển mình của thành phố, từ những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó đến một Hà Nội năng động, hiện đại và hội nhập. Mỗi thế hệ làm báo An ninh Thủ đô lại tiếp nối một thế hệ, giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị và tình yêu Hà Nội, để những trang báo không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, xây dựng đồng thuận và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lễ kỷ niệm vì thế không đơn thuần là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của một cơ quan báo chí. Đó còn là cuộc hội ngộ của những thế hệ người chiến sĩ Công an Thủ đô làm báo; là sự tri ân đối với những người đã dành tuổi trẻ, trí tuệ và tâm huyết cho từng trang báo; đồng thời là dịp khẳng định một truyền thống đẹp: khi người chiến sĩ Công an cầm bút, mỗi trang viết cũng là một cách phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

50 năm – một hành trình của bản lĩnh, trách nhiệm và niềm tin. Và trong dòng chảy của nền báo chí cách mạng Việt Nam, An ninh Thủ đô tiếp tục khắc họa bằng những trang viết của mình hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô Anh hùng – gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ.