Quốc hội xem xét sửa nhiều quy định quan trọng về viễn thông, tần số vô tuyến điện

ANTD.VN - Sáng 13/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Làm rõ cơ chế xử lý khi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng bị thu hồi

Góp ý hoàn thiện các nội dung của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn Thành phố Huế) đề nghị làm rõ cơ chế xử lý khi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng bị thu hồi, để bảo đảm quản lý liên thông nhưng không gây lãng phí tài nguyên tần số.

Đại biểu đề xuất sửa một số điều tại Luật Tần số vô tuyến điện theo hướng: Gắn quyền sử dụng băng tần với giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Đặc biệt điểm d khoản 1 Điều 23 quy định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện khi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng tương ứng bị thu hồi.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn Thành phố Huế) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đồng tình với nguyên tắc liên thông này bởi quyền sử dụng băng tần không thể tách rời khỏi năng lực và tư cách pháp lý của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông. Việc gắn hai loại giấy phép là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật và quản lý hiệu quả tài nguyên tần số.

Tuy nhiên, dự thảo hiện mới xác định căn cứ thu hồi, chưa quy định đầy đủ cơ chế xử lý sau khi căn cứ thu hồi phát sinh. Vì vậy, đại biểu đề xuất dự thảo Luật cần làm rõ trình tự, thời điểm thu hồi giấy phép tần số, trách nhiệm của doanh nghiệp trong thời gian chuyển tiếp đối với người sử dụng dịch vụ…

Cho ý kiến vào khoản 3 Điều 2 sửa Điều 47 Luật Viễn thông, đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (đoàn Nghệ An) đồng tình với chủ trương sử dụng hạ tầng lưỡng dụng, tránh đầu tư trùng lặp và tiết kiệm nguồn lực.

Tuy nhiên, theo đại biểu, dự thảo hiện giao Chính phủ quy định cơ chế, chính sách chia sẻ quá rộng. Báo cáo tiếp thu cho biết cơ chế đặc thù dự kiến áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, phạm vi chủ yếu là hạ tầng viễn thông thụ động, tuyến và sợi cáp quang; chi phí khấu hao, bảo trì được xử lý theo pháp luật thuế, kế toán, quản lý vốn nhà nước.

Đại biểu phân tích, nếu đã xác định như vậy, phạm vi chủ thể và những nguyên tắc cơ bản cần được đưa vào Luật, bởi đây không chỉ là kỹ thuật viễn thông, việc chia sẻ liên quan trực tiếp đến quyền tài sản, vốn nhà nước, thuế, chi phí doanh nghiệp và cạnh tranh. Luật cần xác định rõ mục đích chỉ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của hạ tầng; bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, an toàn thông tin, an ninh mạng và bí mật nhà nước…

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú (đoàn Nghệ An) thảo luận

Góp ý hoàn thiện Luật Tần số vô tuyến điện, đại biểu Tào Đức Thắng (đoàn TP.HCM) cho rằng, đối với tài nguyên tần số, không chỉ cần đấu giá, mà còn phải đúng thời điểm. Giá trị của băng tần phụ thuộc vào mức độ phát triển của công nghệ, hệ sinh thái thiết bị và nhu cầu thị trường tại từng giai đoạn. Khi công nghệ đã đủ chín, thị trường đã sẵn sàng, việc phân bổ kịp thời sẽ phát huy hiệu quả cao nhất; ngược lại, nếu chậm đưa vào khai thác thì giá trị kinh tế của băng tần sẽ suy giảm.

Đại biểu cho biết, kết quả này được thể hiện rất rõ qua triển khai 5G. Trong thời gian rất ngắn, khi được cấp băng tần, vùng phủ 5G đã đạt 92% dân số. Điều đó khẳng định, khi tài nguyên tần số được phân bổ đúng thời điểm sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực hạ tầng, chất lượng dịch vụ và lợi ích thiết thực cho xã hội", đại biểu Tào Đức Thắng khẳng định.

Bảo đảm minh bạch, hiệu quả trong quản lý tần số, hạ tầng viễn thông

Giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu nêu liên quan đến Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát và bổ sung vào dự thảo Luật hai nội dung về hiệu lực thi hành sớm: Kéo dài thời hạn cấp phép lần đầu từ 3 năm lên 5 năm cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chuyển thẩm quyền phê duyệt Chương trình quốc gia về phát triển thị trường khoa học và công nghệ từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Bên cạnh đó, dự thảo Luật bổ sung nội dung chuyển tiếp để xử lý các vấn đề liên quan đến Đề án sử dụng tần số của doanh nghiệp quốc phòng và an ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu giải trình

Về ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến cấp phép sử dụng băng tần phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế trong Luật Tần số vô tuyến điện, Phó Thủ tướng cho biết, đây là chính sách đặc thù nên đã được thiết kế đặc biệt để đảm bảo cấp phép và thực thi cấp phép chặt chẽ và minh bạch. Trong đó, để được cấp phép, bộ, ngành chủ quản phải xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó làm rõ được mục tiêu, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và yêu cầu đặt ra.

Đồng thời, thay vì được cấp một lần là 15 năm như đối với trường hợp thông thường, việc cấp phép trong trường hợp này được thực hiện qua 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu, Luật Tần số vô tuyến điện trước đây quy định là 3 năm, dự thảo Luật lần này dự kiến trình Quốc hội là 5 năm để có thêm thời gian đánh giá; nếu có hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra, mới xem xét cấp phép triển khai tiếp ở giai đoạn thứ hai…