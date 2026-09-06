Chi tiết điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000

ANTD.VN - Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 của Hà Nội, người dân 5 xã, phường gồm Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên dự kiến được tái định cư tại các khu đô thị đa mục tiêu…

Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000

Ngày 5-9, UBND TP Hà Nội có báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi và nội dung quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu trải dài 40km theo hướng Tây Bắc- Đông Nam, đi qua giữa đô thị trung tâm; từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường của thành phố Hà Nội (gồm 9 xã và 7 phường), với quy mô nghiên cứu khoảng 11.418ha.

Về hiện trạng khu vực quy hoạch, mặt nước khoảng 3.626 ha, chiếm tỷ lệ 30% tổng diện tích khu vực nghiên cứu (trong đó mặt nước sông khoảng 3.378ha). Đất sản xuất nông nghiệp khoảng 5.741ha, chiếm tỉ lệ khoảng 50% tổng diện tích khu vực nghiên cứu. Đất ở quy mô khoảng 1.102 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 10% tổng diện tích khu vực nghiên cứu. Tổng dân số khoảng 279.525 người…

Phạm vi quy hoạch có 123 công trình di tích, trong đó có 1 di tích xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; 26 di tích cấp quốc gia; 35 di tích cấp thành phố; 61 di tích chưa xếp hạng. Các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến gồm 14 địa điểm.

Nội dung quy hoạch: Quy mô tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418 ha; quy mô dân số dự báo từ 800.000 đến 1.200.000 người; chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng: khoảng 55 m²/người; chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở khoảng 15 m²/người. Diện tích xây dựng và tôn cao bãi sông khoảng 3.900 ha.

Chính sách tái định cư cho người dân ngoài đê

Để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố Hà Nội định hướng đa dạng hóa địa điểm, loại hình nhà, đất tái định cư, ưu tiên tối đa việc duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân. Các khu tái định cư phải bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Theo phương án dự kiến, việc bố trí tái định cư được ưu tiên ngay trên địa bàn phường, xã nơi người dân đang sinh sống. Trường hợp không đủ quỹ đất sẽ bố trí tại khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý, thuận lợi cho người dân tiếp tục làm việc, sản xuất, kinh doanh, học tập và duy trì các quan hệ cộng đồng.

Thành phố cũng định hướng bố trí tại các khu định cư tập trung có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, bảo đảm giao thông kết nối, trường học, cơ sở y tế, chợ dân sinh, không gian cộng đồng và các điều kiện tạo sinh kế. Các khu đô thị đa mục tiêu được xác định là quỹ bổ sung, tạo thêm lựa chọn về đất ở thấp tầng, căn hộ chung cư và nhà ở xã hội.

Qua rà soát bước đầu, quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án dự kiến khoảng 265ha, bố trí tại các xã, phường hoặc khu vực lân cận. Trong đó, xã Mê Linh khoảng 72ha; xã Vĩnh Thanh và Đông Anh 30ha; xã Bát Tràng 35ha; xã Ô Diên 11ha; phường Thượng Cát và Đông Ngạc 12ha; phường Yên Sở 10ha; xã Nam Phù 72ha và xã Hồng Vân 23ha. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy mô nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tái định cư.

Đối với các xã, phường: Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên, do chưa có quỹ đất tái định cư phía trong đê, người dân dự kiến được bố trí tại các khu đô thị đa mục tiêu, khu định cư tập trung của thành phố.

Các khu vực dự kiến gồm Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh quy mô khoảng 736,84ha; Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City) khoảng 474ha; Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam khoảng 169,5ha; Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng khoảng 270,68ha; Khu định cư Long Biên - Bồ Đề khoảng 201ha và Khu định cư Lĩnh Nam khoảng 101ha.

Các khu đô thị, khu định cư này dự kiến cung cấp hàng chục nghìn lô đất thấp tầng và căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội, đồng thời được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Một số khu dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật từ năm 2027-2028, các công trình nhà ở tái định cư cao tầng hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Mức tiền bồi thường, hỗ trợ theo chính sách đặc thù

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thành phố dự kiến áp dụng các chính sách theo Luật Thủ đô, các nghị quyết của Quốc hội, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung; Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của HĐND thành phố và Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, mức bồi thường bằng tiền về đất được áp dụng bằng 2 lần mức quy định đối với đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Người bị thu hồi đất còn được xem xét bồi thường công trình, tài sản, chi phí đầu tư còn lại vào đất, thiệt hại về công trình, cây trồng, vật nuôi theo quy định.

Về hỗ trợ, các chính sách gồm hỗ trợ ổn định đời sống; ổn định sản xuất, kinh doanh; di dời vật nuôi; đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ tháo dỡ, phá dỡ, di dời. Trong đó, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được xác định bằng 5 lần giá đất nông nghiệp theo quy định của thành phố.

Việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Trường hợp được bồi thường về đất nhưng số tiền bồi thường không đủ để mua suất tái định cư tối thiểu thì Nhà nước hỗ trợ phần còn thiếu để người dân đủ điều kiện mua tái định cư.

Đối với hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng đủ điều kiện tách hộ, có thể được bố trí thêm suất tái định cư cho từng hộ theo quy định.

Trường hợp đất không đủ điều kiện được bồi thường nhưng người sử dụng đất không còn nhà ở, nơi ở khác trên địa bàn thì được xem xét bố trí tái định cư. Trường hợp còn nhà ở, đất ở trên địa bàn nhưng diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa cũng được xem xét bố trí tái định cư theo chính sách của thành phố.

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xây dựng theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế tối đa xáo trộn đời sống, đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, sinh kế sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.